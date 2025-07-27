تدابير سير في شارع غورو اعتبارًا من الغد بسبب أعمال صيانة تستمر أسبوعًا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 28- 7-2025 سيتم المباشرة بأعمال إصلاح بلاط البازالت المتضرر في شارع غورو الممتد من شارع جورج حداد لغاية طلعة العكاوي، على عدة مراحل، وذلك اعتبارا من الساعة 8,30 صباحا ولحين الانتهاء من الأشغال لمدة أسبوع واحد لكل مرحلة".

وأوضحت أنّه "ستؤدي هذه الأعمال إلى قطع الطريق بشكل كلي في خلال مراحل العمل".

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.