تكنولوجيا: اختراق تطبيق التعارف النسائى Tea وسرقة 72 ألف صورة شخصية وبطاقات هوية

القاهرة - سامية سيد - تعرض TEA التطبيق الذي تصدر متجر التطبيقات هذا الأسبوع بوعوده للنساء بتوفير مكان آمن لـ"التحدث عن الرجال" لاختراق خطير للبيانات.

حيث أكدت "تي" (Tea) - وهي شبكة اجتماعية شهيرة وتطبيق مواعدة جديد للنساء، يُوصف بأنه شبكة تواصل افتراضية للنساء - أن قراصنة اخترقوا إحدى قواعد بياناتها القديمة وسرقوا عشرات الآلاف من الصور، بما في ذلك بطاقات هوية حكومية وصور شخصية للتحقق.

ووفقًا لمتحدث باسم الشركة، تمكن المتسللون من الوصول إلى ما يقرب من 72 ألف صورة، بما في ذلك 13 ألف صورة أرسلتها النساء أثناء عملية التسجيل لإثبات جنسهن، وأوضح المتحدث: "تم تخزين هذه البيانات في الأصل امتثالًا لمتطلبات إنفاذ القانون المتعلقة بمنع التنمر الإلكتروني"، مؤكدًا أن تاريخ المواد المسروقة يعود إلى أكثر من عامين، وفقًا للتقارير.

ما هو "تي" بالضبط؟

لمن لا يعرف تطبيق Tea، يتيح التطبيق لمستخدميه الإناث تحميل صور الرجال والبحث عنهم بالاسم، ويمكن وضع علامة "علم أحمر" أو "علم أخضر" على كل ملف شخصي، بالإضافة إلى تعليقات حول السلوك، وفحوصات خلفية، وتحذيرات من التصيد الاحتيالي، لقطات الشاشة معطلة، وإخفاء الهوية ميزة أساسية.

وابتكر شون كوك تطبيق Tea بعد أن شاهد، كما كتب على موقع الشركة، والدته تخوض "تجربة مرعبة مع المواعدة عبر الإنترنت"، والتي تضمنت التصيد الاحتيالي وحتى التعرف على رجال ذوي سجلات إجرامية.

وصُممت أدوات التطبيق لتمكين النساء من التحقق من مواعيدهن المحتملة: البحث العكسي عن الصور، والبحث في السجلات الجنائية، وفحوصات الخلفية، ومساحة لمشاركة تجاربهن الخاصة، وقد لاقى هذا الشكل صدىً واسعًا، فخلال الأسبوع الماضي، شهد التطبيق طفرةً استثنائية، حيث ارتقى إلى المركز الأول في قائمة تطبيقات آبل المجانية، ويوم الخميس، تفاخر التطبيق بـ "ما يقرب من مليون مشترك جديد"، وبحلول صباح الجمعة، زعم أن العدد تجاوز المليونين.

حملة "الاختراق والتسريب"

في وقت متأخر من يوم الخميس، ضجت منصة الرسائل اليمينية "4Chan" بمنشورات تحث على عملية "اختراق وتسريب" تستهدف تطبيق Tea، وبحلول صباح الجمعة، شارك أحد المستخدمين رابطًا يزعم أنه ملف تنزيل للمواد المسروقة، وسرعان ما بدأت الصور التي تدّعي أنها صور شخصية وصور هوية لمستخدمي Tea بالتداول على كل من "4Chan" و"X" (المعروف سابقًا باسم تويتر)، وفقًا للتقارير.

بعد هذا التسريب الضخم، أصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: "حماية خصوصية مستخدمينا وبياناتهم هي أولويتنا القصوى. وتتخذ Tea جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن منصتنا ومنع المزيد من التعرض". وأضافت أن خبراء الأمن السيبراني الخارجيين يتابعون القضية حاليًا. "نعمل على مدار الساعة لتأمين أنظمتنا".