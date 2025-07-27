شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق نسخة محدودة من خدمة سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها إلى سان فرانسيسكو والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم شركة تسلا إطلاق نسخة محدودة أكثر من خدمة سيارات الأجرة الآلية المبكرة في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، وفقًا لموقع Business Insider وبعد أن بدأت الطرح الأولي الشهر الماضي في أوستن بولاية تكساس، وتخطط الشركة لإرسال دعوات إلى مالكي سيارات تسلا لاختبار الخدمة، بحسب التقرير.

وبناءً على كيفية استمرار شركة تسلا في عملها، فإن أفعالها قد تنتهك اللوائح الحكومية ، وحتى لو كان هناك سائق أمان بشري يجلس خلف عجلة القيادة بينما تعمل مركباتها بشكل مستقل.

تُنظّم هيئتان حكوميتان جوانب المركبات ذاتية القيادة في كاليفورنيا، وتُنظّم إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا اختبار المركبات ذاتية القيادة ونشرها، وتشترط الحصول على تصاريح لجميع المراحل الثلاث: الاختبار مع سائق، والاختبار بدون سائق، والنشر بدون سائق.

حصلت شركة تيسلا على تصريح لاختبار المركبات ذاتية القيادة بوجود مُشغّل سلامة بشري خلف عجلة القيادة، لكنها لا تملك تصريحًا لاختبار أو نشر المركبات ذاتية القيادة، وحتى أمس لم تتقدم بطلب للحصول على تصاريح إضافية، وفقًا لإدارة المركبات الآلية.

ولا تمتلك شركة تسلا التصاريح اللازمة من لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، التي تنظم الجوانب التجارية لسيارات الأجرة التشاركية والنقل المستأجر من قبل البشر وكذلك تلك التي يتم توجيهها بواسطة أنظمة المركبات ذاتية القيادة.

وصرحت تيري بروسبر، المتحدثة باسم هيئة المرافق العامة في كاليفورنيا، لموقع TechCrunch عبر البريد الإلكتروني: "تتمتع شركة تسلا بتصريح "حفل ميثاق النقل"، والذي يسمح للسائق البشري بقيادة مركبة تقليدية (وليس مركبة ذاتية القيادة) لخدمات التأجير مع الجمهور".

ويختلف هذا اختلافًا واضحًا عن تصريح المركبات ذاتية القيادة لنقل الركاب، وفقًا لـ Prosper تسمح ما يُسمى بتراخيص المركبات ذاتية القيادة، والتي لا تملكها شركة Tesla، باختبار ونشر المركبات ذاتية القيادة مع أو بدون سائق.

وأوضح بروسبر في البريد الإلكتروني أن تسلا لم تحصل على موافقة من هيئة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) لتقديم خدمة نقل الركاب ذاتية القيادة، سواءً أكانت مدفوعة أم غير مدفوعة، مع سائق أم بدونه ولم تتقدم الشركة بطلب ، كما أن تسلا لا تمتلك "تصريح قيادة ذاتية القيادة" من هيئة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC)، لذا لا يمكنها حتى استخدام مركبة ذاتية القيادة مع سائق بشري خلف عجلة القيادة لنقل الركاب.

وهذا يعني أنه إذا قامت شركة تسلا بنشر سيارات الأجرة الروبوتية الخاصة بها وتم تشغيل الأنظمة المستقلة، فسوف تنتهك اللوائح الحكومية حتى لو كانت الرحلات مجانية وكان هناك مشغل أمان بشري خلف عجلة القيادة.

يأتي هذا التوجه نحو كاليفورنيا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة المركبات الآلية (DMV) حاليًا لمنع تيسلا من بيع سياراتها في الولاية، في إطار دعوى قضائية مستمرة منذ سنوات بشأن وعود الشركة بشأن قدرات سياراتها ذاتية القيادة ، كما تخضع تيسلا حاليًا للمحاكمة في دعوى قضائية تتعلق بوفيات مرتبطة باستخدام نظام مساعدة السائق الأقل كفاءة أوتوبايلوت.

