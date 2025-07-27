شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق لعبة Dying Light: The Beast إلى سبتمبر لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن استوديو Techland عن تأجيل إطلاق لعبة الرعب والبقاء القادمة Dying Light: The Beast إلى 19 سبتمبر 2025، بدلاً من موعد إطلاقها الأصلي في 21 أغسطس، وأوضحت Techland أن هذا التأجيل لمدة أربعة أسابيع سيسمح لها بإجراء بعض التعديلات الإضافية.

وتُعدّ Dying Light: The Beast، وهي جزء ثانٍ من Dying Light 2 Stay Human التي صدرت عام 2022، من المقرر إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الجيل الحالي، مع إصدارها على PS4 و Xbox One في أواخر عام 2025.

تأجيل إطلاق لعبة Dying Light: The Beast

صرحت Techland في منشور على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة: "لطالما كان هدفنا جعل Dying Light: The Beast أفضل لعبة Dying Light أصدرناها على الإطلاق"، ووفاءً بهذا الوعد، قررنا تأجيل موعد الإصدار إلى 19 سبتمبر 2025، لإتاحة المجال لمزيد من أعمال التحسين.

تشغيل الفيديو

صرح الاستوديو بأنه سيستغرق وقتًا إضافيًا لضبط توازن عناصر اللعب، وتحسين وضوح واجهة المستخدم، وتحسين جودة الفيزياء، وتحسين المشاهد السينمائية ورسومات اللاعبين، ووعدت Techland بتحديثات منتظمة للعبة في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك عرض تجريبي قابل للعب في Gamescom في أغسطس، وتحديث لنظام الدماء في اللعبة الأسبوع المقبل.

تم الإعلان عن لعبة Dying Light: The Beast في Gamescom 2024، وعُرض عرض دعائي للعبة في Summer Game Fest الشهر الماضي. ستشهد لعبة قتل الزومبي عودة الشخصية المحبوبة كايل كرين، بطل لعبة Dying Light الصادرة عام 2015.

ستتميز اللعبة بأسلوبي لعب مميزين ودورة ليلية ونهارية تُغير تجربة اللاعبين بشكل جذري. كما تدعم Dying Light: The Beast اللعب التعاوني لما يصل إلى أربعة لاعبين مع تقدم مشترك. ستصدر اللعبة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وPS5، وXbox Series S/X في سبتمبر. صدرت اللعبة في 19 فبراير، وهي متاحة للطلب المسبق. ومن المقرر إصدار نسخة لأجهزة PS4 وXbox One في وقت لاحق من هذا العام.

أصدرت Techland الشهر الماضي تحديثًا للعبة Dying Light الأصلية، يتضمن تحسينات في الرسومات والصوت. وتضمن التحديث المُحسّن تحسينات في القوام والإضاءة ومسافات الرسم وجودة الظلال، بالإضافة إلى موسيقى تصويرية مُعاد تصميمها.