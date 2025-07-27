شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يواجه الإغلاق بعد ضغوط وزير التجارة على بايت دانس بشأن السيطرة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

عاد تيك توك إلى الواجهة ويبدو أن لا أحد يعلم مصير تطبيقه المفضل لدى نحو 170 مليون أمريكي، ولا يزال احتمال إغلاق تيك توك في الولايات المتحدة قائمًا، ما لم تُسلّم بايت دانس إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة للمستثمرين الأمريكيين ، وأوضح وزير التجارة هوارد لوتنيك أنه في حال عدم موافقة الصين على الصفقة المقترحة، سيُجبر تيك توك على التوقف عن العمل في الولايات المتحدة.

ويُنشئ المقترح الحالي نسخةً أمريكيةً جديدةً من تيك توك، يديرها ويمتلك أغلبيتها مستثمرون أمريكيون، وبينما قد تحتفظ بايت دانس بحصةٍ صغيرة، فإن نقطة الخلاف الرئيسية تكمن في الخوارزمية وهى البرنامج الذي يُحدد المحتوى الذي يشاهده المستخدمون، وأكد لوتنيك على ضرورة أن تمتلك الولايات المتحدة البنية التحتية للشركة، وأن تتحكم أيضًا في الخوارزمية نفسها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها واشنطن بتصفية تيك توك، فقد صدر قانون عام 2024 يُلزم بايت دانس ببيع أو إغلاق عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025 ، وقد أجّل الرئيس ترامب هذا الموعد النهائي ثلاث مرات، وكان آخرها تمديده حتى 17 سبتمبر، لكن هذه المرونة لم تُسهم في دفع الصفقة قدمًا.

وقد أحرزت المحادثات تقدمًا في وقت سابق من هذا العام، لكنها تعثرت بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق على الصفقة، خاصة بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية ، وقد أثار الموقف تحديات قانونية وخلافات سياسية.

ويجادل بعض المشرعين الديمقراطيين بأن ترامب لا يملك السلطة لمواصلة تمديد الموعد النهائي، كما يتساءلون عما إذا كانت الصفقة المقترحة ستفي بالمتطلبات القانونية لقانون 2024 ، وفي الوقت نفسه، أرسلت المدعية العامة بام بوندي رسائل إلى Apple وGoogle وشركات التكنولوجيا الأخرى التي تستضيف TikTok، مؤكدة لهم أن وزارة العدل لن تتخذ إجراءات قانونية إذا استمروا في دعم التطبيق أثناء التأخير.

وفي الوقت نفسه، انسحب مشترٍ محتمل آخر من الصفقة ، حيث انسحبت شركة بلاكستون من مجموعة من المستثمرين الذين يهدفون إلى الاستحواذ على عمليات TikTok الأمريكية، مشيرة إلى التأخيرات المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، ولا يعتقد الكثيرون أنه سيتم التوصل إلى نتيجة فى 17 سبتمبر بالطريقة التي تسير بها الأمور.