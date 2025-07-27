شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة جديدة تظهر عدد الأشخاص الذين يكتبون في المحادثات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يعمل تطبيق واتساب حاليًا على تجربة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة عدد الأعضاء الذين يكتبون في دردشة جماعية في الوقت الفعلي، بدلاً من عرض اسم شخص واحد فقط كما هو الحال حاليًا، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز تجربة المستخدم وتقديم صورة أوضح عن النشاط داخل المجموعات.

وبحسب تقرير نشره موقع WABetaInfo، فإن الميزة ظهرت في الإصدار التجريبي رقم 25.21.10.71 لنظام iOS، وقد تمكن بعض مختبري النسخة التجريبية من الوصول إليها واستكشاف كيفية عرض النشاط في المجموعات بشكل أكثر دقة من خلال قائمة الدردشات.

في الإصدارات السابقة، كان واتساب يعرض فقط اسم أحد المشاركين أثناء الكتابة، حتى وإن كان هناك أكثر من شخص يكتب في الوقت نفسه داخل المجموعة، أما الآن فالميزة الجديدة تُظهر عدد الأشخاص الذين يكتبون دون تحديد الأسماء، مما يوفر مؤشرًا واضحًا على التفاعل الجماعي داخل المحادثة.

لكن يجدر بالذكر أن هذه الميزة لا تشمل تسجيل الرسائل الصوتية، إذ يستمر واتساب في عرض اسم أول شخص يقوم بالتسجيل فقط، حتى لو كان هناك أكثر من شخص يسجل في الوقت نفسه.

حالياً، الميزة متاحة لبعض المستخدمين المشاركين في النسخة التجريبية لتطبيق واتساب على iOS عبر منصة TestFlight، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها تدريجيًا لمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، وقد سبق أن ظهرت هذه الميزة أيضًا في الإصدار التجريبي 2.25.20.17 على نظام أندرويد.