شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توسع نظام تصنيف التطبيقات حسب العمر فى متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

توسع شركة آبل Apple نظام تصنيف التطبيقات حسب العمر، وأعلنت الشركة أنها حدّثت نظام تصنيف التطبيقات لإضافة تصنيفات 13+ و16+ و18+ إلى قائمة تصنيفات 4+ و9+ الحالية، وحذف تصنيفي 12+ و17+ ، بالإضافة إلى ذلك سيُطلب من مطوري التطبيقات الإجابة على مجموعة جديدة من أسئلة التصنيف العمري للمساعدة في تحديد المحتوى الحساس في تطبيقاتهم، كما سيتمكن المطورون من تحديث تصنيفات تطبيقاتهم العمرية إلى أحد الخيارات الجديدة عند الحاجة.

وتقول الشركة إنها قامت تلقائيًا بتحديث جميع التطبيقات والألعاب عبر متجر التطبيقات لتتوافق مع النظام الجديد، والذي يتوفر في الإصدارات التجريبية من iOS 26، وiPadOS 26، وmacOS Tahoe 26، وtvOS 26، وvisionOS 26، وwatchOS 26 ، وتم إطلاق الإصدارات التجريبية العامة أمس، وسيتم طرح الإصدار العام في سبتمبر المقبل لجميع العملاء.

كجزء من النظام المُحدّث، سيتعيّن على المطورين إبلاغ Apple بعناصر التحكم داخل التطبيقات وإمكاناتها، والإجابة على أسئلة حول المواضيع الطبية والصحية، والإفصاح عمّا إذا كانت تطبيقاتهم أو ألعابهم تحتوي على مشاهد عنف ، بعد ذلك ستحسب Apple التصنيف العمري المناسب، والذي يمكن للمطورين عرضه وتعديله عبر App Store Connect.

وتهدف هذه التصنيفات إلى تقديم إرشادات أكثر دقة للآباء حول التطبيقات التي يرغب أطفالهم بتنزيلها، وستمنع الأطفال من تثبيت تطبيقات تتجاوز أعمارهم، من جانب آبل لن يعرض متجر التطبيقات تطبيقات معينة في أقسام مثل المقالات الافتتاحية، و"اليوم"، و"الألعاب"، و"التطبيقات" إذا لم تكن مناسبة لعمر الطفل الذي يستخدم الجهاز.

وتُعدّ الفئات العمرية المُوسّعة جزءًا من تحديث أوسع نطاقًا لمبادرات سلامة الأطفال التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام ، وتُسهل Apple على الآباء إنشاء حسابات أطفالهم ومشاركة معلومات حول أعمارهم.

وستُشارك هذه البيانات مع مطوري التطبيقات للمساعدة في توفير محتوى مناسب لأعمارهم، (أُتيحت بعض التغييرات المُتعلقة بحسابات الأطفال لأول مرة في الإصدار التجريبي العام 18.4، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام).

وسيتم أيضًا تحديث قوائم منتجات متجر التطبيقات لتشمل معلومات إضافية لمساعدة الأوصياء على اتخاذ قراراتهم بشأن ملاءمة التطبيق أو اللعبة لأطفالهم أو المراهقين، على سبيل المثال سيتم إبلاغ الأوصياء إذا كان التطبيق يتضمن محتوى أو إعلانات من إنشاء المستخدم، وكلاهما قد يُعرّض الأطفال الصغار لمحتوى للبالغين ، بالإضافة إلى ذلك سيتم إبلاغهم إذا كان التطبيق يوفر أدوات تحكم أبوية مدمجة.

وقد يؤدي رفع التصنيف العمري للتطبيق إلى تقليل ظهوره وتوزيعه، مما قد يشجع مطوري التطبيقات على تقديم أدوات الرقابة الأبوية أو تجارب أخرى مناسبة للعمر.

وتأتى التغييرات على متجر التطبيقات في ظل تزايد الخلافات التشريعية على المستويين الاتحادي والولائي حول كيفية حماية الأطفال على الإنترنت، حيث طرحت الولايات الأمريكية مشاريع قوانين جديدة تُلزم مشغلي متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار الأطفال للحصول على موافقة الوالدين على تنزيل التطبيقات، وتُفضل آبل وجوجل أن يتولى مطورو التطبيقات بأنفسهم عملية التحقق من العمر، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ميتا، ضغطت على متاجر التطبيقات لتتولى عملية التحقق.

حل آبل هو نظام يحمي معلومات الطفل الشخصية، مثل تاريخ ميلاده، من خلال توفير واجهة برمجة تطبيقات للمطورين تتيح لهم الوصول إلى معلومات الفئة العمرية التي يحتاجونها لتخصيص تجربة استخدام التطبيق بشكل مناسب، ولأن هذه المعلومات سيقدمها الوالدان أثناء إعداد الجهاز الجديد، فمن المرجح أن تكون دقيقة أكثر من إدخال الأطفال تاريخ ميلادهم أو أعمارهم مباشرةً في التطبيق، إذ قد يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى تجربة التطبيق الكاملة.