مصلحة الليطاني: قطع وعزل المحطة الخارجية لمعمل الأولي غدًا الاثنين لإجراء أعمال الصيانة السنوية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، عن قطع وعزل المحطة الخارجية لمعمل الأولي بشكل كامل يوم غد الاثنين، من الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، بهدف إجراء أعمال الصيانة السنوية الضرورية.
وأفادت المصلحة بأن الخطوط المغذّاة من محطة الأولي، وهي جزين 1، جزين 2، وجزين 3، ستتعرّض إلى حالة من عدم الاستقرار في التغذية الكهربائية خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.
واعتذرت المصلحة عن أي إزعاج قد ينتج عن ذلك، مؤكدة حرصها على إنجاز أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة لضمان استمرارية الخدمة وتحسينها.
