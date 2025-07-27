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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "خطوة نحو الحياة".. جامعة الباحة تنفذ برنامج تحدي المشي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت جامعة الباحة ضمن مشاركتها في مهرجان صيف الباحة 2025 اليوم، برنامج تحدي المشي تحت شعار "خطوة نحو الحياة".
جاء بمشاركة عدد من أهالي وزوار الباحة، الذين تستهويهم رياضة المشي من مختلف الأعمار في قلب متنزه غابة رغدان.
ويستفيد المشاركون من ممرات المشاة التي هيأتها أمانة المنطقة داخل الغابة، وأصبحت أنموذجًا ساعد على الممارسة المستمرة للرياضة في أجواء صحية بعيدة عن المعوقات والرتابة بمشاركة من الشباب وكبار السن والصغار على حد سواء خلال الفترة المسائية.
يُذكر أن منطقة الباحة تجمع جمال الطبيعة والأجواء المعتدلة وتنوع الأنشطة الرياضية، وسط بيئة تفاعلية مفتوحة صُممت لتعزيز جودة الحياة وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة واستكشاف الطبيعة.
جاء بمشاركة عدد من أهالي وزوار الباحة، الذين تستهويهم رياضة المشي من مختلف الأعمار في قلب متنزه غابة رغدان.
رياضة المشيوأكدت الجامعة أن رياضة المشي تُعد شكلًا من أشكال الترفيه، إضافة إلى فوائدها الهائلة على مستوى الفرد والمجتمع، ومن هذا المنطلق نفذت البرنامج ضمن فعاليات "صيف الجامعة يجمعنا".
ويستفيد المشاركون من ممرات المشاة التي هيأتها أمانة المنطقة داخل الغابة، وأصبحت أنموذجًا ساعد على الممارسة المستمرة للرياضة في أجواء صحية بعيدة عن المعوقات والرتابة بمشاركة من الشباب وكبار السن والصغار على حد سواء خلال الفترة المسائية.
يُذكر أن منطقة الباحة تجمع جمال الطبيعة والأجواء المعتدلة وتنوع الأنشطة الرياضية، وسط بيئة تفاعلية مفتوحة صُممت لتعزيز جودة الحياة وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة واستكشاف الطبيعة.