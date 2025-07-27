شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام آباد.. تفاصيل لقاءات رئيس أركان القوات البحرية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي في إسلام آباد، وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين القوات البحرية في البلدين الشقيقين، ودورها في دعم الأمن البحري الإقليمي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، التقى رئيس أركان القوات البحرية، قائد كلية القيادة والأركان الباكستانية اللواء الركن جواد أحمد.
واختتم رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد الغريبي زيارته بلقاء رئيس هيئة الأركان الباكستانية الفريق أول الركن ساهر شمشاد مرزا، حيث أكد الجانبان أهمية تكامل الجهود الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية، وضرورة مواصلة العمل المشترك بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم العلاقات العسكرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين القوات البحرية في البلدين الشقيقين، ودورها في دعم الأمن البحري الإقليمي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التنسيق المشتركوعقد اجتماعًا مع رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول الركن نفيد أشرف، بحضور الوفدين الرسميين، وناقشا خلاله سبل تطوير التعاون بين البحريتين السعودية والباكستانية في مجالات التدريب والأمن البحري، وبحثا تعزيز التنسيق المشترك تجاه التحديات التي تواجه البيئة البحرية في المنطقة.
إلى ذلك، التقى رئيس أركان القوات البحرية، قائد كلية القيادة والأركان الباكستانية اللواء الركن جواد أحمد.
التعليم العسكريواستعرض اللقاء فرص التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في التعليم العسكري المتقدم، إضافة إلى مناقشة البرامج التدريبية المشتركة الهادفة إلى رفع كفاءة وقدرات منسوبي القوات البحرية في البلدين.
واختتم رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد الغريبي زيارته بلقاء رئيس هيئة الأركان الباكستانية الفريق أول الركن ساهر شمشاد مرزا، حيث أكد الجانبان أهمية تكامل الجهود الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية، وضرورة مواصلة العمل المشترك بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم العلاقات العسكرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.