شكرا لمتابعة خبر عن بالثوب والشماغ.. عامل بنغلاديشي يقدم القهوة ويخطف أنظار المتابعين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية لعامل بنغلاديشي وهو يرتدي الزي السعودي الكامل، ويقدم القهوة للضيوف، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا رواد مواقع التواصل.

وظهر العامل خلال مقطع المقطع وهو يحمل دلة القهوة ويتنقل بين الحضور ببساطة، دليلًا على تقديره للعادات والتقاليد في المجتمع السعودي، قبل أن يقدم لهم البخور.

وتفاعل النشطاء والمدونين مع الفيديو بشكل كبير، وجاءت التعليقات كالتالي: “‏‎مو باين عليه وسلم بنقلاديشي أبدًا والله” ، ‏”‎يا زين عاداتنا وتقالدينا” ، “‏‎يتعلمو المراجل من أهلها كفو” .