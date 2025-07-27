شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف تسميات الشهور الهجرية المتداولة بين العامة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق تسميات الشهور الهجرية المتداولة بين العامة، والتي تختلف بعضها في النطق.

وقال الزعاق، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”: “كان للأوائل، رحمهم الله، تسمياتهم الخاصة للأشهر العربية غير العرب ، فمحرم يسمونه العمر، لكونه بداية العمر، ويسمون شهر صفر بالاسم نفسه، لكن مع اختلاف في النطق”.

وتابع خبير الطقس : ” ويسمون ربيع الأول وربيع الثاني بالربعات، وهي توأم الأول من السنة، ويسمون جمادى الأولى وجمادى الثانية بالجمد، وهي التوأم الثاني من السنة “.

وأضاف: “شهر رجب يسمونه الغرة، وشهر شعبان يسمونه القصير، ورمضان يحتفظ باسمه، كما يسمون ذا القعدة فطر الثاني، ويسمون ذا الحجة الضحية”.