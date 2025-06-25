شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية مؤسساتها الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فاصلة أعادت للدولة المصرية مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها التنظيمات النقابية التي عانت خلال الفترات السابقة من التهميش والتشكيك، وأكد أن النقابات استعادت دورها كشريك حقيقي في صنع القرار، لا سيما في القوانين والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، وهو ما ترجمته الدولة فعليا من خلال تمثيل القيادات العمالية في المجالس القومية ذات الصلة، والاستماع إلى صوت العمال أثناء مناقشة التشريعات الكبرى كقانون العمل الجديد.

وأشار فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن النقابات لم تكن بعيدة عن المشهد الوطني عقب الثورة، بل لعبت دورا رئيسيا في ترسيخ الاستقرار داخل مواقع الإنتاج، والتأكيد على أن استقرار الوطن يمر عبر بوابة العمل وزيادة الإنتاج، وقال: "نقاباتنا كانت في الصفوف الأمامية لتوعية العمال بحجم التحديات التي تواجه الدولة، وشجعناهم على حماية منشآتهم والوقوف إلى جانب الوطن في أوقات عصيبة، كانت تتطلب وعيا حقيقيا بخطورة المرحلة".

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالمرافق: "ثورة 30 يونيو فتحت الباب أمام سلسلة من المكاسب النوعية للعمال، على المستويين الاجتماعي والتشريعي".

ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية المتتالية التى كان لها أثر مباشر على تحسين أوضاع العمال وأسرهم، وكذلك الاهتمام غير المسبوق بالعمالة غير المنتظمة، التي كانت منسية لعقود، موضحا أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة فارقة في تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعيد التوازن المطلوب الذي غاب كثيرا في ظل القوانين السابقة.

وأكد على أن "العمال اليوم أصبحوا أكثر ثقة بأن صوتهم مسموع، وبأن نقاباتهم تقف على أرض صلبة، في ظل قيادة سياسية تدرك تماما أن العامل المصري هو العمود الفقري لأي نهضة تنموية".