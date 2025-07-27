شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: هدنة إنسانية فى غزة اعتبارا من صباح غد الأحد وحتى ساعات المساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول إن جيش الاحتلال الإسرائيلى سيبدأ تنفيذ هدنة إنسانية فى قطاع غزة اعتبارا من صباح غد الأحد وحتى ساعات المساء

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن تنفيذ الهدنة الإنسانية سيكون في مناطق مكتظة بالسكان بما في ذلك شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه سيسمح بفتح ممرات آمنة فى قطاع غزة والسماح بإسقاط المساعدات جوا.

وأكد جيش الاحتلال أن سلاح الجو سيبدأ إنزال مساعدات إنسانية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مسئولية توزيع المساعدات تقع على عاتق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

وأكد جيش الاحتلال أنه يتوقع من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تحسين فاعلية توزيع المساعدات وعدم وصولها إلى حماس، مشيرا "أوصلنا بالتعاون مع شركة الكهرباء خطا لتشغيل محطة تحلية المياه الجنوبية في غزة".