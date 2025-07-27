شكرا لقرائتكم خبر عن مخاتير وعشائر غزة يشكرون مصر والرئيس السيسى على دعم الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه مخاتير وعشائر قطاع غزة بالشكر إلى الدولة المصرية حكومة وقيادة وشعبا على تقديم الدعم اللازم والدائم للشعب الفلسطيني، مثمنين جهود الرئيس السيسي ومصر التي تعيد دوما العزة والكرامة للأمة العربية.

وقال الممثل عن عشائر ومخاتير قطاع غزة هايل أبو حصين، إن الدولة المصرية تعد السند الأمين لفلسطين وغزة، وتقف بثبات ضد كل محاولات تركيع ابناء الشعب الفلسطيني الصامد.

اوضح ان المساعدات المصرية رسالة حياة وأمل للشعب الفلسطيني، مضيفا: بوابة فلسطين لن تغلق طالما بقيت مصر حاضرة وهي التي تعيد للأمة وعيها، مطالبا أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بضرورة التعاون مع اللجنة المصرية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، موضحا أن العشائر ستتعامل بحزم مع من يحاول المساس بالمساعدات التي ستدخل للقطاع من مصر.