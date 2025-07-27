شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحميك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بصحة الكلى، يفكر معظم الناس في ترطيب الجسم، أو تقليل تناول الملح، أو ضبط ضغط الدم، ومع ذلك، يلعب المغنيسيوم، وهو معدن غالبًا ما يطغى عليه الكالسيوم والبوتاسيوم، دورًا حاسمًا في دعم وظائف الكلى ومنع تطور المرض، ووفقًا لدراسة حديثة نُشرت فيScienceDirect ، ارتبط تناول كميات أكبر من المغنيسيوم الغذائي بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة (CKD) وحصوات الكلى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويسلط البحث الضوء على قدرة المغنيسيوم على تنظيم النشاط الأنزيمي، وتقليل تكلس الأوعية الدموية، وتحسين حساسية الأنسولين، وهي جميعها عمليات حيوية لصحة الكلى، ويُعدّ المغنيسيوم عنصرًا غذائيًا أساسيًا لصحة الكلى، ولكنه غالبًا ما يُقلّل من أهميته، وتدعم الأدلة العلمية الحديثة، بما في ذلك النتائج الحديثة، فوائده، بدءًا من الوقاية من حصوات الكلى ووصولًا إلى إبطاء تطور مرض الكلى المزمن.

ويُعدّ دمج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في النظام الغذائي استراتيجية بسيطة وفعالة للحفاظ على صحة الكلى، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من خلل في وظائف الكلى التحكم في تناول المغنيسيوم بعناية وتحت إشراف طبي لتجنب المضاعفات المحتملة.

كيف يدعم المغنيسيوم وظائف الكلى؟

يشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي، يؤثر العديد منها بشكل مباشر على أداء الكلى، ويلعب دورًا رئيسيًا في:

تنظيم ضغط الدم: يحسن المغنيسيوم وظائف الأوعية الدموية ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر أساسي لأمراض الكلى.

موازنة الإلكتروليتات: يساعد الكلى على الحفاظ على توازن الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهو أمر ضروري لكفاءة الترشيح.

تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي: وجدت الدراسة أن تناول كميات أكبر من المغنيسيوم يقلل من الإجهاد التأكسدي، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتلف الكلى وتطور مرض الكلى المزمن.

المغنيسيوم والوقاية من حصوات الكلى

من أبرز فوائد المغنيسيوم المعروفة قدرته الوقائية ضد حصوات الكلى المكونة من أكسالات الكالسيوم، ويرتبط المغنيسيوم بالأكسالات في الجهاز الهضمي، مما يقلل امتصاصها ويمنع تكوّن الحصوات داخل الكلى، ويشير تحليل الدراسة إلى أن "انخفاض مستويات المغنيسيوم يزيد من خطر تكرار حصوات الكلى ويفاقم اختلال توازن المعادن"، ويعزز هذا الاكتشاف دراسات سابقة أظهرت أن المرضى الذين يتناولون كمية كافية من المغنيسيوم يعانون من تكرار أقل لحصوات الكلى.

الرابط بين نقص المغنيسيوم ومرض الكلى المزمن

يُسلِّط البحث الضوء على أن نقص مغنيسيوم الدم (انخفاض مستويات المغنيسيوم) يُمكن أن يُسرِّع من تطور مرض الكلى المزمن، ويُسهم نقص المغنيسيوم في:

زيادة تكلس الأوعية الدموية.

زيادة مستويات الإجهاد التأكسدي.

تفاقم مقاومة الأنسولين.

وتؤدي هذه العوامل الثلاثة إلى تفاقم تلف الكلى وتسريع تطور المرض، لذلك بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض كلوية سابقة، يجب مراقبة مستويات المغنيسيوم عن كثب، لأن نقصه أو زيادته قد يُسببان آثارًا ضارة.

المصادر الغذائية للمغنيسيوم

بالنسبة لمعظم الأفراد، يُعدّ النظام الغذائي أفضل طريقة للحفاظ على مستويات المغنيسيوم، وتُعدّ الخضراوات الورقية الخضراء، والمكسرات، والبذور، والبقوليات، والحبوب الكاملة مصادر غنية به، وتُؤكد الدراسة على أن تناول الطعام، وليس المكملات الغذائية، هو النهج الأساسي لتحسين مستويات المغنيسيوم لدى الأفراد الأصحاء.

ومع ذلك، يجب على مرضى الكلى توخي الحذر، فقد يتراكم فائض المغنيسيوم من المكملات الغذائية بسبب ضعف ترشيح الكلى، مما يؤدي إلى التسمم، لذلك يُعد الإشراف الطبي ضروريًا قبل البدء بتناول أي مكملات.