شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى وجود دهون حول قلبك.. تعرف على المخاطر المحتملة والان مع تفاصيل الخبر

ربما سمعتَ عن دهون البطن، تلك الدهون التي تتراكم حول منطقة البطن، ولكن هل سمعتَ أيضًا عن الدهون التي تتراكم حول القلب؟ إن لم تسمع بها، يسلط موقع " onlymyhealth"، الضوء على المخاطر والعوامل المُؤثّرة عليها، علاوةً على ذلك، قد تُسبّب أعراضًا ملحوظة لدى بعض الأشخاص.

فهم الدهون فوق القلبية

الدهون فوق القلبية هي نوع من الدهون الحشوية (تشبه دهون البطن العنيدة)، وتقع على وجه التحديد بين عضلة القلب (عضلة القلب) والطبقة الداخلية من غلاف القلب (الكيس المحيط بالقلب)، تشير الدراسات إلى أن الدهون المحيطة بالقلب تغطي حوالي 80% من سطح القلب، وخاصة حول جدران القلب، ويمكن أن يختلف سمكها من شخص لآخر.

تميل هذه الدهون إلى الزيادة مع التقدم في السن، والسمنة، ومرض السكر، وعند النساء، فإن هذا النوع من الدهون يمكن أن يغير طريقة نبض القلب وعمله، كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

في حين أنه من الطبيعي وجود بعض الدهون حول القلب، إلا أن الكثير من الدهون، وخاصة الدهون المحيطة بالقلب، يمكن أن يفسد تدفق الدم والإشارات الكهربائية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

علامات تشير إلى وجود دهون حول قلبك

قد لا يُظهر القلب أي علامات في البداية، ولكن مع تفاقم الحالة، قد تبدو كعلامات مبكرة لأمراض القلب، بعض العلامات الشائعة هي:

ألم أو ضيق في الصدر

أشعر بالتعب الشديد

ضيق في التنفس عند القيام بأشياء بسيطة

دوخة

ضربات قلب غير منتظمة

تورم الساقين

الدهون التي تتراكم في عضلة القلب، وخاصةً بالقرب من المناطق المصابة، قد تُسبب اضطرابًا في الإشارات الكهربائية الطبيعية، مما يُسبب نبضًا غير طبيعي للقلب، قد لا تبدو هذه الأعراض خطيرة، لكنها قد تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة، إذا لاحظتَ أيًا من هذه العلامات التحذيرية، فعليكَ مراجعة الطبيب فورًا.

العوامل التي تساهم في تراكم الدهون فوق سطح القلب

في البداية، يمكن أن تؤدي عادات نمط الحياة غير الصحية إلى تراكم الدهون حول القلب، السمنة، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، واتباع نظام غذائي غير صحي، وخاصةً الغني بالدهون المشبعة والسكريات والأطعمة المصنعة، والتدخين، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وقلة النوم، كلها أسباب رئيسية، ويضيف أن هذه العوامل تُسبب تراكم الدهون ليس فقط في الأوعية الدموية، بل أيضًا في القلب وحوله، ويُسمى هذا تدهن القلب، وهو أيضًا مشابه جدًا لمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض الكبد الدهني.

وينصح التقرير قائلاً: "يمكنك إيقاف أو إبطاء تراكم الدهون من خلال تناول نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإدارة التوتر، والحصول على قسط كافٍ من النوم".

المخاطر المحتملة لفرط الدهون المحيطة بالقلب

تزيد هذه الدهون من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنها تُسبب مشاكل هيكلية ووظيفية، عندما تتراكم الدهون حول القلب والشرايين، تُسبب التهابًا وتُؤثر سلبًا على عملية الأيض الطبيعية. وقد يؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين، وهو تراكم الترسبات وتضييق الشرايين."

قد تُغيّر الدهون في عضلة القلب طريقة انتقال الإشارات الكهربائية، مما يزيد من احتمالية نبض القلب بشكل غير طبيعي، هذه التغييرات تُقلّل من كفاءة عمل القلب، وتزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو قصور في القلب، أو موت قلبي مفاجئ، ويزداد الخطر أكثر إذا كانت لديك عوامل خطر أخرى، مثل داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

كيف يتم تشخيص الدهون فوق القلب وهل يمكن علاجها؟

يمكن تشخيص الدهون فوق القلب باستخدام اختبارات التصوير مثل مخطط صدى القلب، أو التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

، من الصعب التخلص من الدهون المتراكمة داخل عضلة القلب، لكن تغييرات نمط الحياة، مثل فقدان الوزن واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، يمكن أن تساعد في التخلص من الدهون في الطبقات الخارجية من القلب.