الخارجية الفلسطينية: لصحوة ضمير وأخلاق قادرة على فرض إدخال المساعدات لغزة بشكل مستدام

أكّدت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​ أنّ "الكارثة الإنسانيّة المتفاقمة في ​قطاع غزة​ بلغت مستويات غير مسبوقة، وتجاوزت في حدّتها الفضيحة الحقيقيّة لما تبقّى من الإنسانيّة"، مشيرةً إلى أنّ "مظاهر المجاعة كما بدت هذا اليوم في جنوب قطاع غزة، فاقت جميع التوقّعات، ودقّت ناقوس الخطر الشّديد الّذي بات يهدّد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة".

وشدّدت في بيان، على أنّ "ردود الفعل الدّوليّة على تلك المظاهر لم ترتق حتّى الآن لمستوى الجرائم الّتي ترتكبها قوّات الاحتلال ضدّ المدنيّين الفلسطينيّين في القطاع، خاصّةً تلك الّتي ترتكبها على أبواب مراكز توزيع المساعدات، وهو ما يتم إثباته يوميًّا، وتوثيقه عبر العديد من شهود العيان على سمع وبصر المجتمع الدّولي".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "عدم قدرة ​المجتمع الدولي​ على حماية وتحصين المسار الإنساني الّذي يضمن وصول الإغاثة بشكل مستدام للمواطنين الغزيّين، يُظهر التناقض بين المواقف والأقوال وبين الأفعال"، مذكّرةً بـ"أنّها لطالما طالبت المجتمع الدّولي بتحقيق فصل جدّي بين جميع مسارات الأوضاع في قطاع غزّة، وبين الجانب الإنساني الّذي يتعلّق بحقوق المدنيّين الفلسطينيّين الأساسيّة، بما في ذلك حقّهم في المأكل والمشرب والمسكن، كمبادئ أساسيّة لحقوق الإنسان".

وطالبت مجدّدًا بـ"صحوة ضمير وأخلاق إنسانيّة قادرة على فرض إدخال المساعدات بشكل مستدام برًّا وبحرًا وجوًّا، لوقف التسارع الحاصل في انتشار المجاعة المميتة بين أكثر من مليونَي فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، علمًا بأنّ الوقف الفوري لعدوان الاحتلال وإطلاق النّار هو الطّريق الأقصر لضمان حماية المدنيّين من جميع المخاطر المميتة الّتي تحدق بهم".