شاهد لحظات اقتحام جنود الجيش الإسرائيلي السفينة حنظلة (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، السفينة حنظلة بينما كانت تقترب من ساحل قطاع غزة، وذلك بعد نحو أسبوع من إبحارها من إيطاليا.

وأظهرت بعض الصور ومقاطع الفيديو اقتحام جنود إسرائيليين السفينة التي تقل نشطاء يسعون لكسر الحصار عن غزة، وقال تحالف أسطول الحرية إن الجيش الإسرائيلي هاجم السفينة حنظلة وهي في المياه الدولية، وقبيل انقطاع الاتصال بالسفينة، وجّه الطاقم نداء استغاثة إثر توجه قوات إسرائيلية نحوها.

En direct, un acte de piraterie commis en eaux internationales par l’armée israélienne.



L’équipage du Handala a été kidnappé illégalement. Exigez sa libération immédiate : @EmmanuelMacron @jnbarrot pic.twitter.com/5GIEQPYDGT — Emma Fourreau (@emma_frr) July 26, 2025

— Emma Fourreau (@emma_frr)

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أعلنت مساء السبت أن مسيرة إسرائيلية تحلق فوق سفينتها حنظلة، بعد تقارير عن تهديدات إسرائيلية بالسيطرة عليها.

وحذرت اللجنة من أن جميع أعضاء سفينة، ومن بينهم ممثلون عن برلمانات أوروبية وشخصيات فنية وإعلامية، سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام في حال تم اعتراض السفينة.

وتقل السفينة حنظلة 21 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المستمر على غزة منذ أكثر من 17 عاما.

ومنذ إبحار السفينة من ميناء غاليبولي الإيطالي الأحد الماضي، كان تحالف أسطول الحرية يبث تحركاتها على الهواء مباشرة عبر حسابه على تطبيق يوتيوب، مع مشاركة صور للرادار بشكل لحظي.