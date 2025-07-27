وهاب لجنبلاط: كيف تسمح لنفسك باتهام أهل السويداء بالمجازر ضد البدو؟

ردّ رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في تصريح، على الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، قائلًا: "اليوم نحن بحاجة لوحدة الصّفّ والكلمة كي تمرّ العاصفة. بالله عليك، كيف تسمح لنفسك باتهام أهل السويداء بالمجازر ضدّ البدو، وأنت شاهدت ما حصل بأهلنا؟ هل أُرسل لك الجرائم الموثّقة؟ يا رجل استرنا".
وكان قد أشار جنبلاط، في تصريح لقناة "الحدث" بحسب ما نقلت عنه، إلى أنّ "بعض فصائل السّويداء ارتكبت جرائم بحق أهلنا من العشائر".
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