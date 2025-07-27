مستشار النمسا حث إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

أفاد المكتب الصحفي للمستشار النمساوي كريستيان شتوكر بأن المستشار دعا إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد المكتب الصحفي في بيانه أنه في أعقاب محادثاته مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في ستازبورغ، شدد على ضرورة وقف النار في غزة، مطالبا حركة "حماس" بإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين.
ونقل البيان الصحفي عن شتوكر قوله: "من الواضح أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق... وأنا مثل المستشار ميرتس، أحث إسرائيل بشدة على السماح أخيراً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وتناول اللقاء أيضا النزاع في أوكرانيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أشارت الأربعاء الماضي إلى ارتفاع حاد في عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة، حيث سجلت 21 حالة وفاة لأطفال دون الخامسة من العمر بسبب الجوع هذا العام.
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