تسجيل حرارة قياسية بلغت 50,5 درجة في جنوب شرق تركيا الجمعة

سجلت تركيا ​حرارة قياسية​ بلغت في جنوب شرق البلاد الجمعة 50,5 درجة مئوية، حسبما أعلنت السلطات السبت. وقالت وزارة البيئة التركية على موقعها الإلكتروني "بحسب بيانات مديريتنا العامة للأرصاد الجوية، تم تحطيم رقم قياسي في درجات الحرارة، حيث وصلت إلى 50,5 درجة مئوية في سيلوبي (...) في 25 تموز".

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