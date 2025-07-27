شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 26 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 26 - 7 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها انتقال وسام أبو على رسميا إلى كولومبوس الأمريكى، وتأكد بقاء حسام عبد المجيد فى الزمالك بعد فشل احترافه خارجيا.

وافق النادي الأهلي على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية.

إيفرتون ينضم لمعسكر بيراميدز فى تركيا بعد اجتياز الكشف الطبى

انضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لمعسكر فريق بيراميدز المقام حاليًا فى تركيا، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي وإتمام انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ناشئ قطار المنيا: بسافر 5 ساعات.. ومحمد صلاح مثلي الأعلى وبحب إمام عاشور

تواصل ”الخليج 365” مع الناشئ حسن أحمد حسن، لاعب فريق 2012 بنادي البنك الأهلي، والذي أصبح حديث مواقع السوشيال ميديا فى الساعات الأخيرة، بعد انتشار قصته، حيث يسافر من المنيا إلى القاهرة للتدريب بنادي البنك الأهلي بشكل يومي، وهو ما أثار إعجاب المتابعين مطالبين البنك الأهلي بتوفير إقامة له.

استقر حسام عبد المجيد ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على البقاء داخل صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد فشل مفاوضاته بشأن الاحتراف الخارجي.

تشهد أزمة أحمد فتوح ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء، بعد ظهوره مؤخرًا فى إحدى السهرات بالساحل الشمالي، رغم غيابه عن معسكر الفريق بداعي وجود ظرف عائلي طارئ.