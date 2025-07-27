شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضم المدافع صابر الشيمى لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الجونة من التعاقد مع صابر الشيمى مدافع فريق أسوان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الساحلى قبل انطلاق مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة صورة للاعب، وجاء التعليق عليها: "صابر الشيمي جـونـاوي.. نرحب بمدافعنا الجـديد في صفوف نـادي الجـونة"، وكان اللاعب قد وقع على عقود لمدة موسمين.

‎وكان مسئولو نادى الجونة قد استقروا على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لعلاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

‎وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لإحداث انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، خاصة بعد موسم اتسم بالتذبذب، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

‎وتُعوّل الإدارة على خبرة بيبو في الدوري الممتاز وقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وإعادة الجونة إلى واجهة الكرة المصرية.