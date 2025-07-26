شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. أضف هذه البذور إلى عصير البنجر لفقدان الوزن وبشرة صحية والان مع تفاصيل الخبر

هل تبحث عن مشروب صباحي قوي لتنقية جسمك من السموم وتعزيز صحتك، يُعدّ تناول عصير البنجر مع إضافة بذور الشيا، على معدة فارغة طريقة طبيعية لتعزيز الطاقة، وتحسين الهضم، ودعم فقدان الوزن، وتنقية الجسم من السموم، وذلك بفضل لونه الزاهي وقيمته الغذائية العالية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز اوف إنديا".

يجمع مزيج عصير البنجر وبذور الشيا بين فوائد البنجر الصحية للقلب والألياف والدهون الصحية من بذور الشيا، وهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة بشرتك والدماغ والهضم، سواء كنت تحاول التحكم في مستويات السكر في الدم، أو تعزيز مستويات الطاقة لديك، أو تحسين عملية الأيض، يمكن لهذا المشروب البسيط أن يصبح بسهولة جزءًا صحيًا من روتينك اليومي.

فيما يلى.. فوائد تناول عصير البنجر مع بذور الشيا في الصباح:

البنجر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويُعد وسيلة طبيعية لتعزيز صحتك وعافيتك، كما أنه غني بالنترات، التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

أما بذور الشيا، غنية بالألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتُعد إضافة مغذية لأي نظام غذائي، فهي تُساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي، وتقليل الالتهابات، وحتى فقدان الوزن.

ويمكن أن يساعد مزج هذين المكونين في تحقيق فوائد صحية عديدة، بما في ذلك:

تحسين الهضم

يمكن للألياف الموجودة في بذور الشيا أن تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

تقليل الالتهاب

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في البنجر أن تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض المزمنة.

فقدان الوزن:

يمكن للألياف والبروتين الموجودين في بذور الشيا أن يساعدوا في دعم فقدان الوزن وتقليل الجوع.

يدعم صحة القلب

تساعد النترات الموجودة في البنجر على خفض ضغط الدم، بينما توفر بذور الشيا أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الكوليسترول الضار وتدعم صحة الشرايين.

يحسن صحة الأمعاء

يعمل المحتوى العالي من الألياف في بذور الشيا على تعزيز انتظام الأمعاء، ويعمل البنجر كمضاد حيوي طبيعي، ويغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة.

يعزز صحة البشرة وتوهجها

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر على مكافحة الجذور الحرة، كما تعمل أحماض أوميجا 3 الموجودة في بذور الشيا على تحسين ترطيب البشرة ومرونتها.

يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم

تعمل بذور الشيا على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أن البنجر يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري باعتدال.