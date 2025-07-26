ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "خلال كمين مركّب، تمكّن مقاتلونا من استهداف ناقلتَي جند صهيونيّتَين بعبوتَي العمل الفدائي، تمّ وضعهما داخل قمرتَي القيادة، ما أدّى إلى احتراق النّاقلتَين وطاقمهما"، مشيرةً إلى أنّ "بعدها، استهدف مقاتلونا ناقلة جند صهيونيّة ثالثة بقذيفة "الياسين 105"، وذلك في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة ​خانيونس​ جنوب قطاع غزة". ولفتت إلى أنّ "مقاتلينا رصدوا قيام حفّار عسكري بدفن النّاقلات لإخماد النّيران، وهبوط الطّيران المروحي للإخلاء".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": استهدفنا 3 ناقلات جند إسرائيلية شرقي خان يونس ما أدى لاحتراق اثنتين وطاقمهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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