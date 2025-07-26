رئيس "فيفرو" يعتبر أن كبار لاعبي كرة القدم يخشون الانتقاد العلني لكثرة المباريات

الرياص - اسماء السيد - امستردام : رأى الأمين العام لنقابة لاعبي كرة القدم العالمية "فيفبرو"، أليكس فيليبس، الجمعة، أن لاعبي كرة القدم الكبار يخشون الانتقاد العلني لكثرة المباريات، خوفا من التأثير السلبي على مسيرتهم المهنية.

وجاء تصريح فيليبس بعد اجتماع عقده "فيفبرو" في أمستردام مع 58 اتحادا وطنيا للاعبين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مخاوف متعلقة بطريقة إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للعبة على المستوى العالمي.

ويأتي الاجتماع بعد أقل من أسبوعين من نهاية النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة والتي اعتبر رئيس فيفا، السويسري جياني إنفانتينو، أنها حققت نجاحا كبيرا، إلا أن "فيفبرو" انتقدها بسبب الأعباء الزائدة التي فرضتها على اللاعبين، في ظل جدول مباريات مزدحم أصلا.

وقال فيليبس "قبل انطلاق كأس العالم للأندية، تحدثت مع بعض النجوم الكبار، وقالوا إنهم لم يحصلوا على راحة منذ فترة طويلة".

وأضاف "قال أحدهم +لن أحصل على راحة إلا عندما أتعرض للإصابة+. في حين كان آخرون مستسلمين للوضع وساخرين من فكرة التحدث علنا".

وتابع "ثم ترى بعض هؤلاء اللاعبين أنفسهم بعد أسبوعين، مجبرين على نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون فيها +نعتقد أن كأس العالم للأندية كانت رائعة+، لأن مشغّليهم يطلبون منهم قول ذلك".

وأردف "إنها وضعية متناقضة حيث لا يستطيع اللاعبون الكلام بحرية. إنهم في وضع حرج. يمكنهم التعبير عن آرائهم لكن ذلك قد يكون له عواقب".

وأكد فيفبرو أن تركيز فيفا على تنظيم مونديال الأندية في الولايات المتحدة كان مثالا يعكس تجاهله لقضايا جوهرية أكثر أهمية تواجه اللاعبين حول العالم.

وذكر فيفبرو في بيان أنه "من غير المقبول أن تتجاهل منظمة تدّعي القيادة العالمية الاحتياجات الأساسية للاعبين"، مشيرا بشكل خاص إلى جدول المباريات "المزدحم"، المخاطر المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في مونديال الأندية، إضافة إلى "التجاهل المستمر لحقوق اللاعبين الاجتماعية".

وقدّم "فيفبرو أوروبا" شكوى إلى المفوضية الأوروبية العام الماضي يتهم فيها فيفا بإساءة استغلال موقعه في ما يتعلق بتعامله مع جدول المباريات الدولية.

ويأتي اجتماع النقابة الجمعة بعد استبعادها من اجتماع عقده الاتحاد الدولي للعبة عشية نهائي كأس العالم للأندية.

ووجّه الأرجنتيني سيرخيو مارتشي رئيس فيفبرو، هذا الأسبوع، انتقادات حادة لقيادة إنفانتينو لفيفا، متهما إياه بإدارة "نظام استبدادي"، وذلك في مقابلة مع ذي أثلتيك.

وردّ فيفا على فيفبرو الجمعة في بيان دعاه من خلاله إلى حوار "مع الهيئات الشرعية التي تضع مصلحة اللاعبين أولوية لها"، مشيرا إلى أنه حاول من دون جدوى إقناع فيفبرو بحضور اجتماعه في نيويورك في 12 تموز/يوليو.