الامارات | رياضيون: تحسين المنظومة الهجومية يحلّ مشكلة المهاجم الصريح في المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رياضيون إن حلّ مشكلة المهاجم الصريح التي ظل يعانيها المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الفترة الماضية، يتمثل في قيام مدرب المنتخب الروماني أولاريو كوزمين بالعمل على تحسين وتطوير المنظومة الهجومية بكاملها، والعمل كذلك على الاستغلال الأمثل للعناصر الموجودة حالياً والتي تم اختيارها في القائمة الجديدة لخدمة المنتخب، مثل كايو لوكاس، وكايو كانيدو، ويحيى الغساني وغيرهم، وذلك قبل مباراتي المنتخب أمام عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل توالياً ضمن ملحق التأهل إلى كأس العالم 2026.

وطالب الرياضيون المدرب كوزمين بالتركيز على المهاجمين الموجودين حالياً، وضرورة إعداد المنتخب بصورة متكاملة في جميع الخطوط في الدفاع والوسط والهجوم، تحضيراً للاستحقاق المرتقب، بعدما أوقعته قرعة الملحق ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر وعمان، معتبرين أن مهاجم الشارقة والمنتخب كايو لوكاس يُعد الأنسب لحل مشكلة المهاجم الصريح في حال كان في مستواه الحقيقي، بشرط أن تخدمه بقية المنظومة في أداء أدواره الهجومية على أكمل وجه.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنه من المهم جداً للجهاز الفني بناء منظومة هجومية جماعية متكاملة، بجانب معالجة الثغرات الدفاعية.

ويخوض المنتخب حالياً معسكر إعداد خارجياً في النمسا يستمر حتى السادس من الشهر المقبل، بمشاركة 29 لاعباً تم اختيارهم في القائمة الجديدة، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، على أن تكون المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل.

الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية

من جانبه، شدد المدرب الوطني لكرة القدم معتز عبدالله، على أن كوزمين مطالب، قبل خوض الملحق المرتقب، بالاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية في تمثيل المنتخب، بجانب خوض معسكر إعداد طويل وأداء ست مباريات ودية على الأقل، وذلك لخلق مزيد من الانسجام بين لاعبي المنتخب.

واعتبر أن هناك لاعبين (دون تسميتهم) كان يعول عليهم في قيادة المنتخب إلى التأهل المباشر للمونديال، لكنهم خيبوا الآمال، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد على العناصر الأكثر رغبة في خوض التحدي المقبل الذي ينتظر المنتخب.

وشدد معتز عبدالله على أهمية الاستفادة من بعض اللاعبين الذين ظهروا مع فرقهم بمستويات فنية متطورة في الفترة الماضية، لا سيما حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي. وأشار إلى أنه كان يتوقع أن يستعين كوزمين ضمن خياراته الهجومية خلال القائمة الجديدة بمهاجم العين الصاعد محمد عوض الله، الذي يمكن أن يحلّ مشكلة المهاجم الصريح التي يعانيها المنتخب، مشيراً إلى أن طريقة تسجيل محمد عوض الله للأهداف تدل على أنه موهبة قادمة بقوة، فضلاً عن أنه لا يخشى حراس المرمى الذين يواجههم. علماً بأن محمد عوض الله قد تم إعارته أخيراً للعب في الدوري البولندي.

رأس حربة وهمي

وقال المدرب الوطني لكرة القدم عبدالمجيد النمر، إنه لا يوجد في الدولة حالياً لاعب يلعب في مركز المهاجم الصريح باستثناء لاعب شباب الأهلي سلطان عادل المستبعد حالياً من صفوف الأبيض، معتبراً أن حلّ مشكلة المهاجم الصريح في المنتخب يكمن في الاستعانة بالعناصر الموجودة حالياً التي ظلت تتواجد مع المنتخب خلال الفترة الماضية، خصوصاً في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأكد النمر أن الحل يكمن كذلك في الاعتماد على «رأس حربة وهمي» في ظل وجود كايو لوكاس وكايو كانيدو، كون أنه ليس هناك حلول أخرى أمام مدرب المنتخب في ظل النقص الكبير في مركز المهاجم الصريح.

وأشار عبدالمجيد النمر الذي سبق أن تولى تدريب أندية محلية عدة، كان آخرها خورفكان، إلى أن مدرب المنتخب كوزمين أمامه متسع من الوقت للعمل خصوصاً على صعيد الاستقرار على التشكيل الأساسي، وكذلك الثبات على أسلوب لعب معين سواء كان هجومياً أو دفاعياً، مشدداً على أن كوزمين مدرب كبير ويمكنه حل مشكلة عدم وجود مهاجم صريح في المنتخب.

الانسجام والتناغم

من جانبه، شدّد المدرب الوطني في كرة القدم واللاعب الدولي السابق نواف مبارك، على أهمية تجهيز المنتخب، خصوصاً على صعيد خوض معسكرات إعداد مكثفة في المرحلة المقبلة، معتبراً أن المنتخب بحاجة إلى خوض أربع مباريات ودية على الأقل، كون اللاعبين بحاجة إلى مزيد من الانسجام والتناغم في الأداء بينهم، بجانب تطبيق خطة المدرب، معتبراً أن المنتخب بحاجة في المرحلة المقبلة إلى تجارب ودية أشبه بالمباريات الرسمية، بحيث تكون مباريات قوية لرفع المستوى الفني للاعبين حتى يكونوا في أتم الجاهزية قبل الملحق المرتقب.

وأضاف نواف مبارك: «المنتخب بحاجة أيضاً إلى معالجة المشكلات الدفاعية والهجومية».

وأشار إلى أن كوزمين يدرك أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للمنتخب والأهداف المطلوبة منه، وهو التأهل إلى المونديال.

وأكمل: «اللاعبون الذين تم اختيارهم للمنتخب في الفترة الأخيرة لم يظهروا بالمستوى الفني المطلوب، رغم أنه كان متوقعاً منهم أن يظهروا بصورة أفضل من تلك التي ظهروا بها»، مؤكداً أنه متفائل بأن هؤلاء اللاعبين لديهم الإمكانات والقدرة على تمثيل المنتخب بأفضل صورة ممكنة، معتبراً أن «المهمة لن تكون سهلة لكنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة».

وأردف: «بالنسبة لمستويات المنتخبات الأخرى التي تأهلت إلى الملحق، فإنها متقاربة جداً فنياً مع المنتخب، لا سيما العماني».

ورأى نواف مبارك أن المسؤولية الكبيرة ستكون ملقاة على عاتق اللاعبين أكثر من تلك التي تكون على المدرب.