مؤشر Altseason يسجّل أعلى مستوى له هذا العام: هذا ما يعتقده المتداولون

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 12:38 مساءً - عاد الزخم على وسائل التواصل الاجتماعي حول موسم العملات البديلة (Altseason) للارتفاع هذا الأسبوع، بعدما وصلت مؤشرات سوق العملات البديلة إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

فقد سجّل كل من مؤشر Blockchain Center و ومؤشر موسم العملات البديلة الخاص بCoinGlass مستوى 76 من أصل 100، بينما جاء مؤشر CoinMarketCap أدنى قليلاً عند 67. ومع ذلك، تؤكد المؤشرات الثلاثة أنها عند أعلى مستوياتها منذ ديسمبر.

وتُعرّف Blockchain Center موسم العملات البديلة على أنه الفترة التي يتفوق فيها أداء 75% من أكبر 50 أصل كريبتو على البيتكوين خلال آخر 90 يوماً.

ويُنظر إلى الـ Altseason عادةً على أنه مرحلة في كل سوق صاعدة تحقق فيها العملات البديلة مكاسب هائلة مقارنة بالبيتكوين. إلا أن توقيت الموسم هذا العام كان من الصعب تحديده بدقة.

موسم العملات البديلة Altseason قد بدأ، بحسب Blockchain Center. المصدر: Blockchain Center

ما الذي يتوقعه متداولو العملات البديلة؟

أشار المتداول المعروف باسم Daan Crypto Trades يوم الأربعاء إلى أن إجمالي القيمة السوقية للعملات البديلة يقترب من أعلى مستوى تاريخي سجّل في 2021. وقال:

"عندما نشهد عودة السوق ككل إلى مرحلة اكتشاف الأسعار، أتوقع أن يشعل ذلك موجة أوسع من الحماس والمخاطرة لصالح العملات البديلة، كما سيساعد أيضاً في جذب مشاركين جدد للسوق."

من جهته، علّق المعلّم في مجال الكريبتو كاران سينغ أرورا يوم الخميس قائلاً:

"مع وصول مؤشر Altseason إلى أقوى قراءة له منذ تسعة أشهر، بدأ المتداولون يميلون من جديد إلى تحمل المخاطر."

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات البديلة باستثناء البيتكوين والعملات المستقرة حالياً 1.63 تريليون دولار، وهو مستوى قريب من قمم 2025، بحسب بيانات TradingView. وكان ذروته السابقة 1.64 تريليون دولار في نوفمبر 2024، وقبلها 1.7 تريليون دولار في نوفمبر 2021.

القيمة السوقية للعملات البديلة تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية. المصدر: TradingView

وأضاف المتداول Ash Crypto:

"العملات البديلة على وشك دخول مرحلة انفجار سعري (parabolic) مع المرحلة الثالثة من موسم Altseason."

أبرز العملات البديلة أداءً اليوم

سجّلت عدة عملات بديلة أداءً مميزاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبرزها:

دوجكوين (DOGE) الذي ارتفع بأكثر من 5% متجاوزاً 0.25 دولار.

أفالانش (AVAX) الذي قفز بنحو 11% ليصل إلى 29 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ يناير.

كما حققت كل من Hyperliquid المُرمز (HYPE) وستيلر (XLM) ولايتكوين (LTC) وتون كوين (TON) مكاسب جيدة تجاوزت 3% لكل منها خلال اليوم الماضي.