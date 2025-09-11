بالفيديو: اليمن: 31 شهيدا وإصابات بغارات إسرائيلية استهدفت صنعاء وعمران والجوف

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأربعاء، 10 سبتمبر 2025، عن 31 شهيدا و131 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

وشنّ الجيش الإسرائيليّ، هجوما في العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظتَي عمران والجوف، وأعلن مهاجمة أهداف للحوثيين "في عمق اليمن"، بينها معسكرات، ومقرّ إعلامي، وموقع تخزين وقود.

في المقابل، أوردت وكالة "رويترز" للأنباء بأن "الهجوم الإسرائيلي على اليمن، استهدف وزارة الدفاع التابعة للحوثيين".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أهداف الهجوم باليمن، هي ضرب المقرّ الإعلامي للحوثيين ومنشآت للوقود، ومعسكرات مأهولة".

وذكرت شركة النفط اليمنية، أن "العدوان الإسرائيلي استهدف محطة طبية في شارع الستين، جنوب غربي صنعاء".

وأفادت مصادر محلية بأن "غارات إسرائيلية استه‍دفت المجمع الحكومي بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن"؛ كما استهدفت "مجمع دار الرئاسة، ومجمع القيادة العسكرية، وجبل الحفاء، ومحطة حزيز".

وكان الحوثيون قد أعلنوا، الأحد، تنفيذ عملية عسكرية واسعة، بـ8 طائرات مسيّرة، هاجمت أهدافا "حيوية وحساسة" في إسرائيل "في مناطق النَّقب وأُم الرَّشراش (إيلات) وعَسقلان وأَسدودَ وَيافا (تل أبيب)"، بينها مطار "رامون"

المصدر : عرب 48