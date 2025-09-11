ما قيمته 300 ألف دولار هي حصيلة إطلاق عملات مضاربة بعد اغتيال تشارلي كيرك

أدى اغتيال الناشط المشهور “تشارلي كيرك” إلى موجة جديدة من المضاربات في سوق العملات المشفرة.

في غضون ساعات قليلة من حادثة إطلاق النار في جامعة وادي يوتا في 10 سبتمبر، أطلق مطورون مجهولون عدة عملات رقمية تحمل اسم “كيرك”، وتمكّنت إحداها من جمع ما يقارب 300 ألف دولار.

كشفت بيانات من منصات تتبع التداول مثل “DexScreener” ظهور ما لا يقل عن خمسة عملات رقمية بأسماء مرتبطة بـ “كيرك”، منها “Charlie Cartman” و”RIP Charlie Kirk” و”Justice For Charlie”.

وخلال أربع ساعات من إطلاقها، ارتفعت القيمة السوقية لعملة “Charlie Cartman” إلى 74.9 مليون دولار مع أكثر من 23,000 معاملة وحجم تداول بلغ 2.4 مليون دولار.

في المقابل، وصلت عملة “Justice For Charlie” إلى قيمة سوقية قدرها 12.4 مليون دولار بعد 114,000 صفقة خلال 13 ساعة فقط، بينما حققت “RIP Charlie Kirk” حجم تداول بلغ 28.1 مليون دولار رغم تقلباتها السريعة.

شهدت إحدى العملات الأخرى المرتبطة بالاسم تقلبات حادة، إذ انخفضت بنسبة 85% خلال ست ساعات فقط قبل أن ترتفع مجددا بنسبة 2260% في أقل من 24 ساعة، وهو نمط يتوافق مع موجات “الضخ والتفريغ” التي غالبا ما ترافق عملات المضاربة المرتبطة بالأحداث الرائجة.

يرى بعض المتداولين أن هذه العملات تمثل تكريم رقمي في حين يعتبرها آخرون استغلال مباشر للمأساة.

ويُعيد هذا الاتجاه إلى الأذهان حالات سابقة مشابهة، مثل إطلاق عملات “OZZY” و”HULK” عقب وفاة “أوزي أوزبورن” و”هالك هوجان”، والتي سرعان ما انهارت بعد ارتفاعات أولية حادة.

تُظهر هذه الظاهرة أن الأصول من هذا النوع تفتقر إلى أي قيمة أساسية أو منفعة حقيقية، وغالبا ما تتبع دورات قصيرة من الصعود الحاد والانهيار السريع، ما يجعلها عالية المخاطر بالنسبة للمستثمرين الأفراد.

وبذلك، يُصبح اغتيال “كيرك” مثال جديد على سرعة تحوّل الأحداث المأساوية إلى أداة للمضاربة في أسواق العملات الرقمية المشفرة.

اقرأ أيضا:

العملة الرقمية MNT تحقق أعلى مستوى لها على الإطلاق: يأتي ذلك بعد اختراق فني رئيسي!

العملة الرقمية BNB تسجل أعلى مستوى تاريخي وتحقق مكاسب سنوية تتجاوز 190%

