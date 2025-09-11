- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت الفنانة ياسمين الجيلاني صورة آية من سورة النحل، عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، في أول تعليق منها بعد انفصالها عن زوجها عمر خورشيد.
وتقول الآية القرآنية: “ما عِندَكُم يَنفَدُ وَما عِندَ اللَّهِ باقٍ وَلَنَجزِيَنَّ الَّذينَ صَبَروا أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلونَ”.
وكان قد أعلن الممثل عمر خورشيد انفصاله عن زوجته الممثلة ياسمين جيلاني، أم ابنته، في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 10 سنوات.
وقال خورشيد في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “تم الطلاق بيني وبين ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما يُعلن الزواج يجب أيضًا الإعلان عن الطلاق”.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.