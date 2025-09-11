بطولة إسبانيا: فيفا يعود عن قراره ويسمح لأتلتيك بلباو بالتوقيع مع لابورت

الرياص - اسماء السيد - بلباو (إسبانيا) : بات أتلتيك بلباو الإسباني قادرا على التعاقد مع المدافع إيمريك لابورت، بعد أن بدّل الإتحاد الدولي لكرة القدم موقفه.

وحاول النادي الباسكي التوقيع مع المدافع الإسباني من نادي النصر السعودي في 1 أيلول/سبتمبر إلا أن الإنتقال لم يكتمل قبل إغلاق سوق الانتقالات رسميا في إسبانيا.

ورفض الاتحاد الدولي الأسبوع الماضي طلب نظيره الإسباني بمنح استثناء لصفقة انتقال لابورت، لكن تلتيك أكدّ أن الطلب قد تم قبوله الآن بعد مساع مستمرة من الإتحاد المحلي لإعادة النظر في القرار.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي النصر لم يقم بإدخال تفاصيل الصفقة عبر منصة الفيفا الإلكترونية لمطابقة الانتقالات (تي ام اس).

وقال أتلتيك بلباو الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في بيان رسمي "يودّ نادي أتلتيك الإبلاغ بأن فيفا قد منح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الإذن بالحصول على شهادة الانتقال الدولية من الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأضاف البيان "بمجرد إصدار شهادة الانتقال، نستطيع تسجيل إيمريك لابورت رسميا في صفوف أتلتيك".