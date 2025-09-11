في أول بيان بعد قصف الدوحة: "حماس" تصفه بـ"الفاشل" وتعلن هوية قتلاها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: قُتل خمسة من عناصر حركة "حماس"، بينهم نجل القيادي البارز خليل الحية، في قصف إسرائيل واستهداف منزل في العاصمة القطرية، الدوحة، بحسب بيان مصوّر للقيادي في الحركة فوزي برهوم، وصف فيه الهجوم بـ"محاولة اغتيال فاشلة" ضد وفد الحركة المفاوض.

وقال برهوم إن القصف أصاب منزل رئيس وفد التفاوض في "حماس"، خليل الحية، ما أسفر عن إصابات في أسرته، من بينهم زوجته. ولم يُذكر في البيان مصير الحية نفسه، أو بقية أعضاء الوفد، وبينهم خالد مشعل.

وفي البيان المصوّر ذاته، أعلن برهوم أسماء القتلى الخمسة، وهم: جهاد لُبّد، همام الحية، عبدالله عبد الواحد، مؤمن حسونة، وأحمد عبد المالك.

وأضاف القيادي في "حماس" أن الهجوم الإسرائيلي وقع بينما كان وفد الحركة يبحث "المقترح الأميركي"، دون أن يوضح تفاصيل إضافية، واعتبر أن ما وصفه بـ"محاولة الاغتيال الفاشلة" واستمرار التهديد باغتيال القيادات في الخارج، يأتي في إطار "بحث إسرائيل عن صورة نصر وهمية"، وفق تعبيره.

ووصف برهوم القصف بأنه "جريمة حرب"، مؤكدًا أنه "لن يغيّر شيئًا في مطالب الحركة"، التي تشمل، بحسب تصريحاته، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل السجناء، وإعادة الإعمار.

كما رأى أن استهداف قيادات "حماس" في العاصمة القطرية يمثّل "استهدافًا لدور قطر ومصر" في جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي نهاية بيانه، وصف برهوم الإدارة الأميركية بأنها "شريك كامل في هذه الجريمة"، على حد تعبيره، مرجعًا ذلك إلى ما قال إنه "دعم وغطاء توفره واشنطن لإسرائيل" في عملياتها في قطاع غزة.