لقاء بين وكيل وزارة الخارجية ونائب وزير الخارجية الروسي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التقى الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المشرف على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة، اليوم بمعالي نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيرتشينين فاسيليفيتش في مدينة سوتشي الروسية.

خلال اللقاء، تم استعراض العلاقات السعودية الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لحلها.

حضر اللقاء أيضاً الوزير المفوض بوزارة الخارجية أنس الوسيدي، والقائم بأعمال سفارة المملكة في موسكو ماجد الغفيلي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيصل بن سعيد.