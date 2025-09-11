شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء “علا الشريف” تشعل مواقع التواصل وتستعرض جمالها بجلسة تصوير مثيرة من داخل “البحر”

أثارت مودل سودانية, حسناء ضجة إسفيرية واسعة وذلك بنشرها صور من جلسة تصوير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشعلت المودل الحسناء علا الشريف, مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها جلسة التصوير. المودل ظهرت خلال جلسة التصوير التي تم تداولها بأزياء مثيرة للجدل عبارة عن فستان كشف مفاتنها وذلك بإطلالة من داخل البحر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

