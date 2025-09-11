بالصورة.. المريخ يجدد عقد نجمه الدولي المثير للجدل حتى 2028

واصلت لجنة التسيير المريخية نجاحها الباهر في ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمحليين وذلك بعد أن قامت بالتعاقد مع عدد من المحترفين الدوليين الذين يمثلون منتخبات بلادهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت اللجنة أيضاً بالمحافظة على نجوم الفريق بتجديد عقد لاعب خط الوسط محمد الرشيد.

اللاعب الدولي الذي شارك مع صقور الجديان, مؤخراً كان قد أثار الجدل بعد حادثة توقيعه الشهيرة بالإنتقال إلى الند التقليدي الهلال, ثم العودة مجدداً لناديه في إحدى فترات التسجيلات الماضية جدد تعاقده مع الأحمر حتى 2028 وفقاً لما أوردت الصفحة الرسمية للنادي.

