حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة عائشة محمد خلف

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عقب صلاة المغرب اليوم، صلاة الجنازة في مسجد الشيخ زايد بعجمان، على جثمان المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة عائشة محمد خلف، والدة الشيخ حمدان بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، التي وافتها المنية اليوم.

وأدى الصلاة، إلى جانب صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ سلطان بن راشد النعيمي.

كما أدى الصلاة الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من أبناء إمارة عجمان والمقيمين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان والمعزون واجب العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر السلوان.