نواب بالبرلمان الأوروبي يرتدون قمصانا حمراء تضامنا مع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - ارتدى بعض نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، قمصانا حمراء تضامنا مع قطاع غزة ، وللتنديد بتجاوز إسرائيل الحدود بمواصلتها الإبادة بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، وقبيل إلقاء رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين كلمتها.

وشارك في الاحتجاج نواب من أحزاب الاشتراكيين والديمقراطيين، والخضر، واليسار، وحملوا بأيديهم شريطًا أحمر، في إشارة إلى تجاوز إسرائيل لكافة الخطوط الحمراء في غزة.

كما وضع بعضهم شارات على شكل بطيخ (التي تتلون بألوان العلم الفلسطيني) للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، ومنددين بالصمت تجاه ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وحرب إبادة جماعية.

المصدر : وكالة وفا