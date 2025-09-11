لقطات رومانسية لعمرو يوسف وأسماء جلال في برومو السلم والثعبان- لعب عيال

أبرز اللقطات في برومو السلم والثعبان

مؤلف السلم والثعبان يكشف تفاصيل الجزء الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - خلال الساعات الماضية تم طرح الإعلان التشويقي الثاني لفيلم "السلم والتعبان 2 لعب عيال"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق تفاعلًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية منذ عرضه.ظهر في البرومو الفنان عمرو يوسف الذي يقدم شخصية أحمد، بينما ظهرت أسماء جلال مجسدة شخصية ملك، وهما شخصيتان تتقاطع مساراتهما وتدور بينهما مواقف غريبة ودرامية أحيانًا ويبدو أنهما سيتزوجان خلال الأحداث وستدور بينهما أيضًا مواقف طريفة.كما ظهر الفنان ظافر العابدين في لقطات محدودة في البرومو الرسمي للعمل، وكان لافتًا للانتباه وجود عدد من اللقطات الرومانسية المتعددة بين النجمة أسماء جلال وعمرو يوسف، وتفاعل الجمهور الذين تحمسوا لرؤية عمل رومانسي جديد بعد سنوات طويلة من طرح الفيلم الأصلي الذي كان يعتبر أحد أبرز رموز السينما الرومانسية.فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال من المتوقع أن يتم طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة القادمة، وهو من بطولة: عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز وآية سليم وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment.وكان السيناريست أحمد حسني، قد صرح لـ "الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.فيلم "السلم والثعبان" عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، علا رشدي، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوي، عبير رفعت، أشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.ودارت أحداث فيلم "السلم والثعبان" في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجاً جيداً وفشل في أن يصبح أباً جيداً لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته، حيث يواجهان معاً العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.تابعي أيضاً.. الهوى سلطان يكسر القاعدة في شباك التذاكر ويُعيد الأفلام الرومانسية إلى الواجهة

