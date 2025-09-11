العنود عبد الحكيم تعلن انتهاءها من تصوير مسلسل بنات الوكيل للموسم الرمضاني القادم 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 05:03 مساءً - عبر نشر عدد من الصور والفيديوهات على ستوري إنستغرام الخاص بها، أعلنت الفنانة العنود عبد الحكيم عن انتهائها من تصوير مسلسلها "بنات الوكيل"، والمقرر عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2026. كما نشرت، عبر حسابها على التيك توك، فيديو يوثق أجواء احتفال فريق العمل بانتهاء التصوير.

وجمعت الصور والفيديوهات احتفال الفنانين والفنانات وفريق العمل بانتهاء التصوير، وعلّقت الفنانة العنود عبد الحكيم على الفيديو قائلة: "وأخيراً خلصنا، ثلاثة شهور وأكثر تقريباً وإحنا نصور العمل، شكراً لكل طاقم العمل الجميل، أنا مبسوطة أنني كنت جزءاً من هذا العمل، مسلسل (بنات الوكيل)".

وكانت العنود عبد الحكيم قد اعتذرت عن عدم المشاركة كعضو لجنة تحكيم في مهرجان "أفانت وأونا Avant & Una" الدولي لأفلام المغامرة في مدينة بيخاتش بالبوسنة والهرسك، بعد تلقيها دعوة رسمية لافتتاح الدورة السابعة من المهرجان. وقالت لـ"الخليج 365": "حقيقةً سعدت جداً وأفتخر أنه تم ترشيحي للمشاركة كعضو لجنة التحكيم للدورة السابعة من مهرجان (أفانت وأونا) الدولي لأفلام المغامرة، وبالطبع كان لهذه الدعوة وقعٌ كبير في نفسي. فكوني مدعوة للمساهمة في تقييم أعمال فنية من مختلف أنحاء العالم فرصة ثمينة للغاية، لكن للأسف اعتذرت عن عدم المشاركة، ولم أتمكن من الحضور لسبب مهم؛ وهو أن وقت المهرجان تزامن مع ارتباطي بتصوير مسلسل (بنات الوكيل) واتفاقي معهم مسبقاً، ولم أنتهِ من تصوير جميع مشاهدي بعد، لذلك اعتذرت عن عدم المشاركة". كما وجّهت شكرها للقائمين على المهرجان على الثقة التي منحوها لها، وتمنت مشاركتهم في الدورات القادمة.

مسلسل "بنات الوكيل"

"بنات الوكيل" مسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان، وهو من إخراج بهاء خداج، وتأليف إبراهيم النعمي، وبطولة: مشعل المطيري، آلاء سالم، أميرة الشريف، العنود عبد الحكيم، نورا ياسين، أبرار فيصل، سماح زيدان، رغد العنزي، متعب سعد.

أعمال قادمة للفنانة العنود عبد الحكيم

انتهت مؤخراً العنود عبد الحكيم من تصوير مسلسل "المحامية"، المقرر عرضه قريباً، وهو من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورة العمري، وبطولة: لبنى عبد العزيز، محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم نجدي.

وتدور أحداثه حول صراع داخلي تعيشه محامية بين ضميرها القانوني ومشاعرها الإنسانية؛ إذ تتولى الدفاع عن النساء متأثرة بماضيها المؤلم، لتجد حياتها تنقلب رأساً على عقب مع تطور الأحداث.

العنود عبد الحكيم وجائزة Joy Awards

كانت العنود عبد الحكيم قد حصلت عام 2025 على جائزة أفضل ممثلة وجه جديد، فئة المسلسلات، في Joy Awards 2025.

آخر أعمال الفنانة العنود عبد الحكيم

أما آخر أعمالها، فكانت المسرحية الغنائية "عايش بقلب نورة"، التي عُرضت في فبراير 2025، من بطولة: هند البلوشي، خالد العجيرب، عبدالله بهمن، منال العيسى، زياد القاضي، عبدالإله عبدالله، شنار الدوسري، أسامة الزهراني، العنود عبد الحكيم، سعود سليمان، أميرة أبا الخيل، عبدالمجيد الخالدي. كلمات الأغاني والتأليف لعثمان الشطي، أما الألحان فهي لعبدالعزيز لويس.

كما شاركت في مسلسل "الزافر"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2025، وهو مسلسل تراثي تدور أحداثه في قرية جبلية جنوب السعودية خلال حقبة زمنية قديمة، وتدور فيه العديد من الصراعات الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى سلسلة من التحولات الدرامية. العمل من بطولة: جبران الجبران، مروة محمد، راشد الشمراني، أضوى فهد، غادة الملا، عزام النمري، مريم الغامدي، مرزوق الغامدي، علي الحميدي، ندى آل حاجي، أيمن مطهر، عزيز بحيص، حسام الحارثي، بدور العتيبي، نوف سعد، محمد الزهراني، رضوى مزين، ريم الغامدي، والعنود عبد الحكيم. ومن إخراج سيف الشيخ نجيب.