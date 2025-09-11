مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يمنح البطولة الأولى لـ 5 فنانين شباب

سبعة حكايات منفصلة

أحمد خالد صالح بطل "فلاش باك"

هنادي مهنا في "بتوقيت 2028"

تارا عماد تتصدر بطولة"Just You"

ليلى أحمد زاهر بطولة أول مرة في "هند"

نور إيهاب تحصل في حكاية "يبدو ولكن"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - يشهد الموسم الدرامي الحالي انطلاقة مختلفة لعدد من الفنانين الشباب من خلال مسلسل ""، الذي كسر القاعدة بمنح البطولة المطلقة لخمسة فنانين شباب، في تجربة تعد الأولى لهم. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع طبيعة العمل التي اعتمدت على الشباب الموهوبين، سواء في الكتابة أو الإخراج أو التمثيل، فضلاً عن كونه ينتمي إلى نوعية الحكايات المنفصلة.مسلسل "" مكوّن من 35 حلقة بواقع 7 حكايات منفصلة، كل حكاية من 5 حلقات، تقدم بفرق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، واليكم رصد للنجوم الشباب الذين حصلوا على فرصة تصدر البطولة في حكايات العمل.قدم الفنان أحمد خالد صالح أولى بطولاته المطلقة من خلال حكاية "" التي جمعتها بالفنانة مريم الجندي، وجسد صالح شخصية زياد الكردي محققًا جنائيًا الذي يخوض رحلة نفسية بسبب صدمة في ليلة رأس السنة أدت إلى وفاة زوجته في حادث سيارة، ليُفاجأ لاحقاً بتلقيه مكالمات وصورًا من مريم، ويكتشف أن وفاتها لم تكن حادثاً بل جريمة قتل متعمدة، ويحاول كشف الحقيقة بينما تتعقد القصة بتلاعبات في الزمن وظهور شخصيات مرتبطة بالماضي.أطلت الفنانة هنادي مهنا للمرة الأولى كبطلة مطلقة عبر حكاية "" وجمعتها بالفنان أحمد جمال سعيد، ولعبت هنادي دور "" مذيعة بودكاست ناجحة تواجه خيانة من زوجها رجل الأعمال "مازن" وصديقتها المقربة ياسمين، لكن المفاجأة تحدث عندما تعود داليدا عبر الزمن إلى عام 2026، وتجد نفسها في مناسبة خاصة دون علمها بحقيقة ما حدث في 2028، مما يترك النهاية غامضة.أما الفنانة تارا عماد فخاضت تجربة البطولة عبر حكاية "" التي أدت فيها شخصية سارة، صحفية طموحة تتلقى رسائل غامضة تتدعي تورطها في اختفاء زميلتها نهى. يتصاعد الغموض مع اكتشافها رسائل صادمة من نفسها في أرشيف الجريدة، وظهور شخص يحاول توريطها، وصولاً إلى مقتل، صديق والدها، وترك رسالة "فلوس" على جسده. تكشف الحكاية عن هشاشة سارة النفسية وتداخل الواقع والخيال، مؤكدة أن ما يظهر ليس دائماً الحقيقة.وتصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بطولة حكاية ""، والتي جسدت فيها شخصية فتاة مثقلة بجراح طفولتها بين فقد الأم وتخلي الأب، لتقع في فخ حبٍ زائف مع يوسف الذي يخدعها ويستولي على ميراثها وحقوقها. ومع اختفائه المفاجئ تجد نفسها أمام صدمة قاسية تهز كيانها، قبل أن تتعرض لحادث سير مريب يتركها بين الحياة والموت. لتتحول رحلتها إلى صراع مع الخذلان والخيانة بحثاً عن الأمان المفقود.كما تحصل الفنانة نور إيهاب على أول بطولة مطلقة في مشوارها الفني من خلال حكاية "يبدو ولكن" والتى تعد آخر حكايات مسلسل ""، وهى من تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زاهران، لتختتم نور ايهاب العمل الذي يفتح الباب أمام جيل جديد من الفنانين لاعتلاء صدارة الأعمال الدرامية، بعيداً عن الأدوار الثانوية التقليدية.

