مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يمنح البطولة الأولى لـ 5 فنانين شباب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - يشهد الموسم الدرامي الحالي انطلاقة مختلفة لعدد من الفنانين الشباب من خلال مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي كسر القاعدة بمنح البطولة المطلقة لخمسة فنانين شباب، في تجربة تعد الأولى لهم. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع طبيعة العمل التي اعتمدت على الشباب الموهوبين، سواء في الكتابة أو الإخراج أو التمثيل، فضلاً عن كونه ينتمي إلى نوعية الحكايات المنفصلة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
سبعة حكايات منفصلةمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" مكوّن من 35 حلقة بواقع 7 حكايات منفصلة، كل حكاية من 5 حلقات، تقدم بفرق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، واليكم رصد للنجوم الشباب الذين حصلوا على فرصة تصدر البطولة في حكايات العمل.
أحمد خالد صالح بطل "فلاش باك"قدم الفنان أحمد خالد صالح أولى بطولاته المطلقة من خلال حكاية "فلاش باك" التي جمعتها بالفنانة مريم الجندي، وجسد صالح شخصية زياد الكردي محققًا جنائيًا الذي يخوض رحلة نفسية بسبب صدمة في ليلة رأس السنة أدت إلى وفاة زوجته في حادث سيارة، ليُفاجأ لاحقاً بتلقيه مكالمات وصورًا من مريم، ويكتشف أن وفاتها لم تكن حادثاً بل جريمة قتل متعمدة، ويحاول كشف الحقيقة بينما تتعقد القصة بتلاعبات في الزمن وظهور شخصيات مرتبطة بالماضي.
هنادي مهنا في "بتوقيت 2028"أطلت الفنانة هنادي مهنا للمرة الأولى كبطلة مطلقة عبر حكاية "بتوقيت 2028" وجمعتها بالفنان أحمد جمال سعيد، ولعبت هنادي دور "داليدا" مذيعة بودكاست ناجحة تواجه خيانة من زوجها رجل الأعمال "مازن" وصديقتها المقربة ياسمين، لكن المفاجأة تحدث عندما تعود داليدا عبر الزمن إلى عام 2026، وتجد نفسها في مناسبة خاصة دون علمها بحقيقة ما حدث في 2028، مما يترك النهاية غامضة.
https://www.instagram.com/p/DNYVR7AIxI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DNYVR7AIxI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DNYVR7AIxI6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تارا عماد تتصدر بطولة"Just You"أما الفنانة تارا عماد فخاضت تجربة البطولة عبر حكاية "Just You" التي أدت فيها شخصية سارة، صحفية طموحة تتلقى رسائل غامضة تتدعي تورطها في اختفاء زميلتها نهى. يتصاعد الغموض مع اكتشافها رسائل صادمة من نفسها في أرشيف الجريدة، وظهور شخص يحاول توريطها، وصولاً إلى مقتل، صديق والدها، وترك رسالة "فلوس" على جسده. تكشف الحكاية عن هشاشة سارة النفسية وتداخل الواقع والخيال، مؤكدة أن ما يظهر ليس دائماً الحقيقة.
ليلى أحمد زاهر بطولة أول مرة في "هند"وتصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بطولة حكاية "هند"، والتي جسدت فيها شخصية فتاة مثقلة بجراح طفولتها بين فقد الأم وتخلي الأب، لتقع في فخ حبٍ زائف مع يوسف الذي يخدعها ويستولي على ميراثها وحقوقها. ومع اختفائه المفاجئ تجد نفسها أمام صدمة قاسية تهز كيانها، قبل أن تتعرض لحادث سير مريب يتركها بين الحياة والموت. لتتحول رحلتها إلى صراع مع الخذلان والخيانة بحثاً عن الأمان المفقود.
View this post on Instagram
A post shared by Kmedia (@productionkmedia)
نور إيهاب تحصل في حكاية "يبدو ولكن"كما تحصل الفنانة نور إيهاب على أول بطولة مطلقة في مشوارها الفني من خلال حكاية "يبدو ولكن" والتى تعد آخر حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، وهى من تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زاهران، لتختتم نور ايهاب العمل الذي يفتح الباب أمام جيل جديد من الفنانين لاعتلاء صدارة الأعمال الدرامية، بعيداً عن الأدوار الثانوية التقليدية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر الخليج 365»