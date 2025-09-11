سعر الغاز الطبيعي يتفاعل مع سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 11-9-2025

حاول سعر المؤشر بتداولات يوم أمس تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة بملامسته لمستوى 24030.00 إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي دفع به للهبوط مجددا دون الحاجز المستقر عند 23940.00 مشكلا تداولات جانبية ضعيفة كما هو واضح بالرسم المرفق.

نتوقع استمرار تشكيل السعر لتداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط نحو 23690.00 ومن ثم ليحاول تجميع العزم الإيجابي بهدف تعزيز فرص تأكيد الاختراق والبدء بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 24180.00 و24235.00 على التوالي, أما هبوط السعر دون الدعم الإضافي المستقر عند 23500.00 سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط ليضطر لتكبد خسائر كبيرة بتسلله أولا نحو 23330.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23700.00 و 24180.00

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تأكيد الاختراق