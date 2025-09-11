الاقتصاد

سعر سهم داو (DOW) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 11-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم داو (DOW) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 11-09-2025 1/2
  • سعر سهم داو (DOW) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 11-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم داو (DOW) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 11-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-11 12:34PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم شركة ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى مستوى المقاومة المحوري 29.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 31.45$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا