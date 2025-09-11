سعر سهم داو (DOW) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 11-09-2025

تراجع سعر سهم شركة ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى مستوى المقاومة المحوري 29.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 31.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد