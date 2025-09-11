سعر عملة MyNeighborAlice (ALICEUSDC) يتراجع في تداولات متذبذبة – تحليل – 11-09-2025

قفز سعر سهم شركة ConocoPhillips (COP) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليعيد بذلك اختبار خط اتجاه تصحيحي صاعد مكسور على المدى القصير، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 98.25$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 88.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط