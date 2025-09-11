العملة الرقمية MNT تحقق أعلى مستوى لها على الإطلاق: يأتي ذلك بعد اختراق فني رئيسي!

سجلت العملة الرقمية MNT، التابعة لشركة “Mantle”، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.65 دولار، بعد اختراق فني واضح على الرسم البياني الشهري.

جاء هذا الصعود عقب إغلاق شمعة شهرية أعلى خط اتجاه هابط طويل الأمد يربط قمم أبريل 2024 ويناير 2025، في إشارة إلى تغيير محتمل في هيكل الاتجاه العام.

كما يُظهر الرسم البياني الشهري تشكّل نمط قاع مزدوج، حيث أغلق السعر مؤخرا فوق خط العنق للنموذج، ما يدعم استمرارية الزخم الإيجابي.

أكد المحلل “Tardigrade” أن جسم الشمعة الحالية يقع بالكامل فوق خط الاتجاه المقاوم، مما يعزز فرضية الانعكاس الصاعد.

$MNT's monthly chart looks promising 🔥

The current candle's body is entirely above the resistance trendline formed by the peaks in April 2024 and January 2025.

The chart clearly shows strong momentum after a double bottom pattern.

I believe this new candle has turned a new page… pic.twitter.com/qaKVJfOP53 — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) September 10, 2025

بلغ حجم تداول العملة خلال 24 ساعة الأخيرة نحو 662 مليون دولار، ضمن نطاق سعري بين 1.34 و1.65 دولار.

وارتفع السعر بنسبة 18% يوميا، و47% خلال أسبوع، لتصل القيمة السوقية إلى 4.02 مليار دولار، بزيادة أسبوعية قدرها 15%.

أشار المحلل “Vinish” إلى أن MNT تُعد عملة رقمية رئيسية لمنصة “Bybit”، لافتا إلى احتمال تقليص العرض مستقبلا عبر برامج إعادة الشراء والحرق، رغم عدم وضوح الإطار الزمني لهذه المبادرات.

كما أضافت المنصة 21 زوج جديدا لتداول MNT، ما يعزز السيولة ويُوسع من حضورها في الأسواق.

فنيا، على الإطار الأسبوعي، اخترق السعر الذروة السابقة عند 1.44 دولار، قبل أن يتراجع مؤقت إلى منطقة 1.13 دولار، التي قد تتحول الآن إلى دعم محوري.

ويتحرك السعر حاليا أعلى المتوسط المتحرك لـ20 أسبوع، بعد مرحلة استقرار طويلة بين 0.60 و0.70 دولار، شكلت قاعدة صلبة للانطلاقة الأخيرة.

أما على الرسم البياني اليومي، فتتداول العملة الرقمية MNT فوق الحد العلوي لنطاق “بولينجر”، مما يعكس قوة الزخم.

كما سجّل مؤشر MACD تقاطع صعودي مؤخرا، حيث ارتفع الخط الرئيسي فوق خط الإشارة، مدعوما بامتداد الرسم البياني في المنطقة الإيجابية، دون مؤشرات واضحة على انعكاس وشيك.

