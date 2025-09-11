انخفاض درجات الحرارة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:51 والمد الثاني عند الساعة 04:36، والجزر الأول عند الساعة 09:19 والجزر الثاني عند الساعة 22:29.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:04 والمد الثاني عند الساعة 01:48، والجزر الأول عند الساعة 18:56 والجزر الثاني عند الساعة 15:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 85 20

دبي 39 30 75 35

الشارقة 41 31 75 30

عجمان 41 30 70 40

أم القيوين 39 31 70 30

رأس الخيمة 39 31 65 35

الفجيرة 34 30 80 45

العـين 41 31 60 20

ليوا 45 29 90 25

الرويس 41 32 80 35

السلع 43 33 80 35

دلـمـا 39 33 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 33 32 80 45

أبو موسى 34 31 80 40.