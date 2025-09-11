شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم جديد– توقعات اليوم 11-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-11 04:35AM UTC
- سعر البلاتين يواجه صعوبة في تجاوز حاجز 1400.00$ وقد يحتاج لعزم جديد للارتفاع.
- المؤشرات الرئيسية تشير إلى تداولات مختلطة قد تستمر حتى يتم تجميع عزم إيجابي جديد.
- نطاق التداول المتوقع لليوم بين 1370.00$ و 1412.00$ مع توقعات بالحفاظ على المسار المرتفع.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
هاجم سعر البلاتين بتداولات يوم أمس الحاجز المستقر عند 1400.00$ بهدف إيجاد منفذ لاستئناف المحاولات الصاعدة إلا أن هذه المحاولة انتهت بفشل واضح ليضطر للهبوط بشكل مؤقت نحو 1381.00$.
حاليا وبتعارض المؤشرات الرئيسية قد يضطر السعر لتقديم تداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز الحالي والبدء بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 1412.00$ و1435.00$ على التوالي, أما محاولات تغيير الاتجاه العام تتطلب تحقيق كسر حقيقي للدعم المستقر عند 1340.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1370.00$ و 1412.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع