سعر البلاتين يحتاج لعزم جديد– توقعات اليوم 11-9-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-11 04:35AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر البلاتين يواجه صعوبة في تجاوز حاجز 1400.00$ وقد يحتاج لعزم جديد للارتفاع.
  • المؤشرات الرئيسية تشير إلى تداولات مختلطة قد تستمر حتى يتم تجميع عزم إيجابي جديد.
  • نطاق التداول المتوقع لليوم بين 1370.00$ و 1412.00$ مع توقعات بالحفاظ على المسار المرتفع.

هاجم سعر البلاتين بتداولات يوم أمس الحاجز المستقر عند 1400.00$ بهدف إيجاد منفذ لاستئناف المحاولات الصاعدة إلا أن هذه المحاولة انتهت بفشل واضح ليضطر للهبوط بشكل مؤقت نحو 1381.00$.

 

حاليا وبتعارض المؤشرات الرئيسية قد يضطر السعر لتقديم تداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز الحالي والبدء بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 1412.00$ و1435.00$ على التوالي, أما محاولات تغيير الاتجاه العام تتطلب تحقيق كسر حقيقي للدعم المستقر عند 1340.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1370.00$ و 1412.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

الكلمات الدلائليه
