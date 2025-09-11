بطلة “التّفاح الحرام” تواجه الرّقابة برسالة شجاعة

تُعرف الممثّلة التّركيّة إيدا إيجيه، بطلة مسلسل التّفاح الحرام، بجرأتها ومواقفها الواضحة داخل الوسط الفنّيّ. فقد كانت أوّل ممثّلة تركيّة ترفع خطابًا رسميًّا إلى هيئة الرّقابة العامّة للتّلفاز عام ٢٠٢١، تعلن فيه رفضها تقديم المشاهد الحميمة أو مشاهد القبل على الشّاشة.

ولم تكتفِ إيدا بخطابها الأوّل، بل أعادت تقديم الطّلب نفسه ثلاث مرّات خلال السّنوات الثّلاث الماضية، مؤكّدة تمسّكها بموقفها ورغبتها في وضع حدود واضحة لما تقدّمه أمام الكاميرا.

هذا الموقف تزامن مع إصدار هيئة الرّقابة التّركيّة قانونًا جديدًا يقضي بعدم إلزام الممثّلين بأداء المشاهد الحميمة أو القبل في الأعمال الدّراميّة، إذا لم يرغبوا في ذلك، وهو ما عُدّ خطوة مهمّة لحماية حرّيّة الاختيار للفنّانين.

بهذا الموقف، رسّخت إيدا إيجيه صورتها كفنّانة صاحبة مبدأ، تجمع بين موهبتها في التّمثيل وشجاعتها في الدّفاع عن قناعاتها الشّخصيّة، وهذا ما جعلها تحظى باحترام شريحة واسعة من الجمهور التّركي والعربيّ على حدّ سواء.