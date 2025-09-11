نجوم يغيرون جلدهم في رمضان 2026.. أبرزهم ياسر جلال

ياسر جلال يدخل عالم اللايت اجتماعي في "كلهم بيحبوا مودي"

أحمد العوضي يبتعد عن الصورة التقليدية لـ"البطل الشعبي"

مي عمر مع مريم نعوم لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - يشهد موسمفي مصر، والتي بدت ملامحه تتضح نوعًا ما، عددًا من التجارب الدرامية المختلفة، يقودها مجموعة من النجوم، الذين أعلنوا التمرد ولو بشكلٍ استثنائي على القوالب الفنية المعتادة، ودخول مناطق جديدة، لاسيما وأن هذا الموسم هو الأضخم دراميًا على مدار العام كله، ويحظى بنسب مشاهدات ضخمة، وتكون المنافسة في ذروتها، لذلك يطمح كل نجم الظهور في قالب مميز مما يُساعده على الصدارة.ويطل الفنان ياسر جلال، على جمهوره في رمضان 2026، بشخصية مغايرة تمامًا، من خلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، حيث سيُقدم تجربة تلفزيونية تنتمي إلى اللايت اجتماعي الممزوج بالرومانسية، وذلك بعد رحلة فنية مليئة بالتراجيديا، والإثارة والتشويق، وحتى الأكشن والفانتازيا، ليضع نفسه أمام تحدٍّ مختلف، كعادته في السنوات الأخيرة، والتي اعتمد فيها على التنوع، مثل مسلسل "جودر"، و"علاقة مشروعة"، و"الفتوة"، و"لمس أكتاف"، و"ظل الرئيس" وغيرها.ورغم تكتم صُنّاع المسلسل عن قصة المسلسل، إلا أنه يبدو أنّ ياسر جلال سيدخل في علاقات عاطفية متعددة في قالب كوميدي، حيث يواصل حاليًا مرحلة التحضيرات والبروفات، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، حيث إن العمل مكوّن من 15 حلقة فقط.ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب، كلّ من: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، ومحسن منصور، فيما يأتي المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.ويبتعد أحمد العوضي، عن الصورة التقليدية لفكرة "البطل الشعبي" في رمضان 2026، حيث سيُقدم تجربة فنية مختلفة هو الآخر في مسلسله الجديد "علي كلاي"، إذ يبتعد عن قضايا الآثار والمواد المحظورة وكذلك العنف والبلطجة والخروج عن القانون، حيث سيقتحم منطقة جديدة تحمل مزيدًا من التغيير والجرأة، كما سيتناول قضية الإتجار في الأعضاء البشرية، لاسيما وأنه عالم مليء بالأسرار والتفاصيل.ويخضع العوضي، لتدريبات بدنية مكثفة، في ضوء التحضيرات لمسلسله الجديد، الذي يتعاون فيه مع السيناريست محمود حمدان للعام الثالث على التوالي، بعد مسلسلي "حق عرب" و"فهد البطل" اللذين حققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، والمسلسل إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي.وحمّس العوضي، جمهوره لمسلسله الجديد، حيث قال في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "أكيد كلاي هيطلع ملاكم، بس ملاكم إزاي ده اللي هنشوفه، وهسيبكم تتخيلوا، هو مش ملاكم بالمعنى اللي ممكن تتوقعوه.. أوعدكم المرة دي النهاية تبقى كويسة، مش هعمل لكم نهاية صادمة زي كل مرة".وتخوض الفنانة مي عمر، تجربة فنية جديدة لأول مرة، حيث ستتعاون مع المؤلفة مريم نعوم، في موسم مسلسلات رمضان 2026، المعروف عنها بتقديم القضايا المجتمعية المسكوت عنها، واقتحام مناطق جديدة لم يسبق تناولها من قبل، ربما كونها تحمل قدرًا من الجرأة والصدمة إلى حدٍّ ما، لذا من المتوقع أن تتناول مي عمر في مسلسلها الجديد قضية مجتمعية تهم قطاعًا كبيرًا من الجمهور، بعيدًا عن القصص الشعبية التجاربة، التي طالما اشتهرت بها في السنوات الأخيرة.وفي ضوء التغيير الذي تتبعه مي عمر في مشروعها المرتقب، ستتعاون أيضًا مع المخرجة مريم أبو عوف، لتبتعد ولو بشكلٍ مؤقت عن زوجها المخرج محمد سامي، الذي يُعد "شريك نجاح" وحققت معه نجاحات كثيرة، مثل "إش إش"، و"نعمة الأفوكاتو"، و"نسل الأغراب" و"الأسطورة" وغيرها.وكانت مي عمر، قد وعدت جمهورها في وقتٍ سابق، بتقديم تجربة مختلفة تمامًا، حيث كتبت عبر حسابها على "انستغرام"، "بوعد الجمهور إن شاء الله هيكون عمل يليق بهم، مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة".يذكر أن هذا المسلسل، ليس الأول في مشوار مي عمر، الذي تتعاون فيه مع مخرج بعيدًا عن محمد سامي، في الدراما التلفزيونية، بل سبق وعملت مع عددٍ محدود من المخرجين، منهم كريم العدل في "ريح المدام"، وحسين المنباوي في "الفتوة"، وشيرين عادل في "رانيا وسكينة"، وخالد مرعي في "علاقة مشروعة".